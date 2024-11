Enduring Fitness

Aktiv gegen Knieprobleme: So können Sie Ihre Knie gezielt trainieren

Knieprobleme sind weit verbreitet und können das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen. Vielen Menschen ist unbekannt, wie sie ihre Knie richtig stärken können, um Schmerzen zu lindern und zukünftigen Verletzungen vorzubeugen. Herkömmliche Behandlungen und Physiotherapien stoppen oft, bevor eine langfristige Besserung erzielt werden konnte.

"Es ist wichtig, die Knie aktiv zu stärken, um Schmerzen zu reduzieren und die Mobilität zu verbessern. Ein gezieltes Training kann helfen, die Muskulatur rund um das Knie zu kräftigen und die Gelenkfunktion zu unterstützen", erklärt Mone Dusek, Personal Trainerin, Ernährungstherapeutin und Coach. Sie litt selbst unter einer schweren Knieverletzung und konnte nach der OP mit ihrem eigenen, individuell an ihre Voraussetzungen angepasstem Aufbautraining wieder ohne Einschränkungen leben. "Ich konnte endlich wieder die normalen und ganz selbstverständlichen Dinge des Alltags ohne Beschwerden tätigen, sei es einkaufen zu gehen, Treppen zu steigen oder den Bus zu nehmen. Natürlich erlangte ich auch meine Sportfähigkeit zurück", so Mone Dusek. Was Betroffene bei Knieproblemen berücksichtigen sollten und wie man die Knie stärken kann, verrät Mone Dusek gern.

Schmerz ist ein wichtiges Warnsignal des Körpers

Wenn der Schmerz den Körper durchfährt, wollen viele nur eins: dass er aufhört. Dabei haben Schmerzen auch Positives. Schmerzen können ein wichtiges Warnsignal für unterschiedliche Probleme sein, wie etwa Verletzungen, zu schwache Muskulatur, muskuläre Dysbalancen oder Überlastungserscheinungen durch einseitige Belastungen wie langes Stehen oder Sitzen. Der Schmerz dient als Schutzfunktion, um einen geschädigten Bereich zu schonen und die Belastungsintensität zu reduzieren. Deshalb ist es besonders wichtig, das Warnsignal ernstzunehmen: Man sollte ihm "zuhören" und schauen, wo es herkommt, anstatt die Schmerzen zu ignorieren oder einfach mit Schmerzmitteln zu überdecken.

Schmerzmittel sind keine langfristige Lösung

Dass so viele Betroffene bei anhaltenden Schmerzen schnell zu Schmerzmitteln greifen, ist zwar verständlich. Schließlich ist es mehr als belastend, täglich seine Lebensqualität einzubüßen. Bei akuten Schmerzen kann die Einnahme von Medikamenten auch helfen und ungünstige Schonhaltungen vermeiden. Schmerzmittel können allerdings zahlreiche Nebenwirkungen haben. Sie bekämpfen zudem lediglich Symptome statt Probleme. Sie stellen daher allenfalls eine kurzfristige "Lösung" dar. Nur wer an der Ursache ansetzt, kann die Funktionalität und Belastbarkeit des Kniegelenks wiederherstellen.

Ein wichtiger Grundsatz ist dabei, auf genügend und gezielte Bewegung zu achten, anstatt in eine dauerhafte Schonhaltung zu verfallen. Sonst kann es zur Verschlimmerung der Knieprobleme kommen. Regelmäßige Bewegung ist der Schlüssel, um die Knie gezielt zu stärken. Eine Ausnahme stellen hier akute Verletzungen dar, bei denen eine Schonung zu Beginn notwendig sein kann.

Beweglichkeit, Kraft und Stabilität - Die drei wichtigen Bereiche, um Knie zu stärken

Knieprobleme sind komplex, und die Lösungen ebenso. Das Team von Enduring Fitness hilft dabei, die Komplexität zu reduzieren. Es bedarf viel mehr einer Kombination verschiedener Übungsarten, um dauerhafte Entlastung zu erreichen. Dazu zählen:

Beweglichkeitsübungen

Kräftigungsübungen

Stabilitäts- und Koordinationsübungen

Wer herausfinden möchte, in welchem Bereich er besonders großen Bedarf hat, sollte auch hier auf die Warnsignale seines Körpers hören. Warnsignale für mangelnde Beweglichkeit können beispielsweise sein, dass Betroffene Schwierigkeiten haben, in die Hocke runter zu kommen oder mit gestreckten Beinen beim Vorbeugen mit den Fingern den Boden zu berühren. Mangelnde Kraft in den Muskeln äußert sich unter anderem darin, wenn man bereits nach wenigen Kniebeugen mit dem eigenen Körpergewicht erschöpfte oder schmerzende Beine hat. Gleiches gilt, wenn man Probleme beim Aufstehen vom Stuhl oder einem tiefen Hocker hat und sich mit den Armen zusätzlich abdrücken muss. Ein weiteres Anzeichen für muskuläre Defizite ist, wenn man bei Gehstrecken schmerzende Muskeln hat. Deutliche Warnsignale für mangelnde Stabilität und Koordination sind wiederum, dass der Einbeinstand nicht oder kaum möglich ist. Ein zusätzliches Warnsignal kann es sein, wenn es häufiger zum Stolpern, Ausrutschen oder sogar zu Stürzen kommt.

Vielfältig trainieren ist besonders hilfreich

Grundlegend sollten Betroffene jedoch immer alle drei Bereiche abdecken: Beweglichkeit, Kraft sowie Stabilität und Koordination. So bleiben die Knie sowohl beweglich als auch kräftig und stabil. Je vielfältiger und abwechslungsreicher Betroffene trainieren, desto besser wird die Lebensqualität, umso selbstbestimmter können sie dauerhaft und ohne fremde Hilfe leben.

