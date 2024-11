McDonald's Deutschland

"Es ist soweit": Der Big Rösti ist zurück bei McDonald's - diesen Winter sogar mit seiner eigenen Fanhymne

McDonald's feiert die Rückkehr des beliebten Winter-Klassikers in die Restaurants und released dazu einen Song inklusive Musikvideo.

"Winterzeit ist Rösti Zeit", das gilt bei McDonald's Deutschland auch in diesem Jahr wieder. Denn vom 19.11.2024 bis zum 01.01.2025 gibt es den beliebten und lang ersehnten Big Rösti in allen teilnehmenden Restaurants.

Der Burger besticht mit einem saftigen Rindfleisch-Patty (100% aus Deutschland), einem knusprigen Kartoffelrösti, cremiger Cheese-Sauce und Bacon (100% Schweinefleisch aus Deutschland). Zusätzlich gibt es im Kampagnen-Zeitraum zwei Variationen des Winter-Klassikers: Dieses Jahr neu dabei ist der Big Rösti Spicy, mit scharfen Jalapeños und einer pikanten Jalapeño Sauce. Außerdem kehrt der Big Rösti Raclette zurück, mit zartschmelzendem Raclette-Käse, würzigen Gürkchen und weißen Zwiebeln. Die Verpackungen der Burger sind auch mit den Stickern des MONOPOLY-Gewinnspiels versehen, das seit dem 07.11.2024 und noch bis zum 01.01.2025 läuft.

Im Jahr 2024 kehrt der beliebte Winter-Klassiker sogar mit einer eigenen Hymne in die Restaurants zurück. Gemeinsam mit DJ Luca-Dante Spadafora hat McDonald's sich die Kommentare in den sozialen Medien zum Big Rösti aus den vergangenen Monaten angeschaut und dies als Inspiration genommen, um den Hit "Es ist soweit" zu komponieren. Der Song zeichnet sich durch den Techno Sound aus, mit dem der Multiplatin-Produzent die letzten Jahre bereits diverse Erfolge gefeiert hat. Das macht "Es ist soweit" zu einem Winter-Hit mit absolutem Ohrwurm-Potenzial. Der Song bekommt zudem auch ein eigens produziertes Musikvideo in dem allen klar wird: Der Big Rösti ist fester Bestandteil des Winters bei McDonald's und wir feiern seine Rückkehr!

Die Fanhymne ist der Kern der neuen Winterkampagne für den Big Rösti: Die Kampagne umfasst dieses Jahr neben dem Musikvideo auch einen TVC, Online-Ads, Funk-Spots, sowie eine gemeinsame Aktivierung mit Luca-Dante Spadafora auf Social Media. Verantwortlich für die Kampagne ist Scholz & Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland, der Song wurde unter Mithilfe der Agentur Sped Up produziert. Der TVC und das Musikvideo wurden produziert von 27km Entertainment unter Regie von MacDuke.

Link zum TVC: https://youtu.be/-7yGoSNODB8

Link zum Musikvideo: https://youtu.be/60TGbrKQ9f8

