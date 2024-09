McDonald's Deutschland

McDonald's Deutschland erweitert McSmart Plattform: Neue Menüoptionen für jeden Geldbeutel

München (ots)

In einer Zeit steigender makroökonomischer Herausforderungen und wachsender Preissensibilität reagiert McDonald's Deutschland auf die sich verändernden Bedürfnisse seiner Gäste. Nach umfassenden Analysen und Befragungen von mehreren tausend Gästen hat das Unternehmen seine Menüstruktur strategisch überarbeitet, um ein noch attraktiveres Angebot für jede Zielgruppe zu schaffen. Im Fokus dieser Anpassungen steht die erfolgreiche McSmart Plattform, die nun um zwei zusätzliche Menüoptionen erweitert wird. Damit bietet McDonald's eine flexible und preisbewusste Auswahl für jeden Geldbeutel.

Die Erweiterung der McSmart Plattform umfasst drei verschiedene Menüoptionen, die sich an die unterschiedlichen Budgets und Vorlieben der Gäste richten:

Das bewährte McSmart Menü bleibt fester Bestandteil des Angebots: Gäste können weiterhin zwischen zwei Cheese- oder Chickenburgern wählen, kombiniert mit mittleren Pommes Frites und einem 0,4l Softdrink, und das zu einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 5,99 Euro. Dieses Menü hat sich bereits als beliebte Option für preisbewusste Kunden etabliert und wird weiterhin zentraler Bestandteil der Plattform bleiben.

Kundenorientierung als Schlüssel zur erfolgreichen Menügestaltung

Bei der Entwicklung der neuen Menüs hat McDonald's die Gästewünsche und -bedürfnisse in den Mittelpunkt gesetzt. "McDonald's ist in Deutschland seit über 50 Jahren fester Teil der Gesellschaft und eine verlässliche Anlaufstelle für jede und jeden. Dieses Versprechen bestärken wir mit unserer neuen Menüstruktur, denn wir wollen ein gutes Angebot für jeden Geldbeutel bieten.", so Mario Federico, Vorstandsvorsitzender McDonald's Deutschland. Mit der McSmart Plattform bietet das Unternehmen sowohl preisbewussten Gästen als auch denen, die Wert auf eine große Auswahl legen, ein passendes Angebot und zeigt sich damit als Marke, die nah an ihren Gästen ist.

Link zum TVC: https://youtu.be/La_2TIRihc0

Link zum TVC: https://youtu.be/AKBYUFnIVG0

