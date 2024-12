Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim und Tierärzte ohne Grenzen e.V bekämpfen Tollwut in Kenia

Ingelheim (ots)

Partnerschaft zielt darauf ab, Tollwutfälle in Machakos County zu senken.

Boehringer Ingelheim stellt Impfdosen und finanzielle Mittel bereit.

Programme in Gemeinden und Schulen haben zum Ziel, gegen Tollwut zu impfen sowie über die Krankheit aufzuklären und weiterzubilden.

Boehringer Ingelheim und Tierärzte ohne Grenzen e.V. (TOGEV) setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Sie haben kürzlich eine Vereinbarung unterzeichnet, um die Tollwut in Kenia, besonders im Machakos County, zu bekämpfen. Die Partnerschaft umfasst Impfkampagnen, Aufklärungsprogramme in Gemeinden und Bildungsinitiativen in Schulen. Boehringer Ingelheim stellt Tollwutimpfstoffe und finanzielle Mittel zur Verfügung. TOGEV führt die Programme in Zusammenarbeit mit lokalen Interessengruppen durch.

Die Partnerschaft ist Teil der Stop Rabies-Initiative von Boehringer Ingelheim und unterstützt das globale Ziel "Zero by 30", die Zahl der durch Hunde übertragenen menschlichen Tollwutfälle bis 2030 auf null zu reduzieren.

Aktivitäten im Rahmen der Partnerschaft:

Bereitstellung von Impfstoffen: Boehringer Ingelheim hat bislang 100.000 Dosen Tollwut-Impfstoff gespendet, um die Impfkampagnen im Machakos County für 2023-2024 zu unterstützen. TOGEV plant, in den nächsten drei Jahren in Hotspot-Gebieten mindestens 70 Prozent der Hunde zu impfen. Das ist ein wichtiger Schritt, um die notwendige Grundimmunität zu erreichen und die Tollwutübertragung einzudämmen.

Boehringer Ingelheim hat bislang 100.000 Dosen Tollwut-Impfstoff gespendet, um die Impfkampagnen im Machakos County für 2023-2024 zu unterstützen. TOGEV plant, in den nächsten drei Jahren in Hotspot-Gebieten mindestens 70 Prozent der Hunde zu impfen. Das ist ein wichtiger Schritt, um die notwendige Grundimmunität zu erreichen und die Tollwutübertragung einzudämmen. Aufklärung in Schulen : In drei Schulen werden zielgerichtete Bildungsprogramme durchgeführt, die etwa 1.300 Schüler direkt erreichen. Diese Programme erklären, was Tollwut ist, welche Gefahren sie mit sich bringt und wie man sie verhindern und kontrollieren kann. Die Schüler geben ihr Wissen an ihre Familien und in ihren Gemeinden weiter und helfen so, die Aufklärung über Tollwut zu fördern.

: In drei Schulen werden zielgerichtete Bildungsprogramme durchgeführt, die etwa 1.300 Schüler direkt erreichen. Diese Programme erklären, was Tollwut ist, welche Gefahren sie mit sich bringt und wie man sie verhindern und kontrollieren kann. Die Schüler geben ihr Wissen an ihre Familien und in ihren Gemeinden weiter und helfen so, die Aufklärung über Tollwut zu fördern. Aufklärung der Gemeinschaften und Bildungsmaßnahmen: Mit Unterstützung von Boehringer Ingelheim führt TOGEV umfangreiche Aufklärungskampagnen durch. Die Initiativen umfassen Gemeindetreffen, die Verteilung von Informationsmaterialien, lokale Radiosendungen und die Einbindung lokalen Entscheidungsträgern. Damit sollen rund 375.000 Menschen in 75.000 Haushalten erreicht werden.

Gemeinsam stark

"Die Kooperation mit Boehringer Ingelheim ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Organisation.", sagt Christian Griebenow, Vorstandsvorsitzender von Tierärzte ohne Grenzen. "Gemeinsam können wir die Prävention und Bekämpfung von Tollwut in Kenia vorantreiben und das Bewusstsein für diese tödliche Krankheit schärfen. Wir sind dankbar für die großzügige Spende von Boehringer Ingelheim und freuen uns darauf, unsere langjährige Erfahrung in der Implementierung von Tiergesundheitsprogrammen einzubringen."

Ergänzend dazu erklärt Dr. Erich Schoett, Leiter Pet Therapeutics bei Boehringer: "Unsere Partnerschaft mit Tierärzte ohne Grenzen e.V. ist ein wesentlicher Bestandteil unserer globalen Initiative "Stop Rabies" zur Bekämpfung von Tollwut. Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen im Bereich der Tollwutprävention können wir nicht nur das Leben von Tieren schützen, sondern auch die Gesundheit und Sicherheit der Menschen in den betroffenen Regionen verbessern und so einen nachhaltigen Beitrag zur Ausrottung der Tollwut leisten."

Gemeinsam wollen wir die Zahl der Tollwutfälle bei Menschen und Tieren deutlich senken und das Bewusstsein für Präventions- und Kontrollmaßnahmen erhöhen. Außerdem wird die Gesundheit und das Wohlbefinden von Hunden durch bessere Pflege- und Vorsorgestrategien gefördert. Ein verbessertes Überwachungs- und Meldesystem soll die Infrastruktur stärken, um Tollwutfälle rechtzeitig und genau zu erfassen und darauf zu reagieren.

Stop Rabies: Eine globale Initiative

Jedes Jahr sterben immer noch Tausende von Menschen an Tollwut. Sie ist in mehr als 150 Ländern verbreitet, und 40 Prozent der Opfer sind Kinder in Asien und Afrika. Dabei ist Tollwut zu 100 Prozent durch Impfungen vermeidbar. Unser Stop Rabies-Programm wurde gestartet, um unsere Mission zu stärken, die Gesundheit von Tieren und Menschen weltweit zu verbessern. Wir glauben, dass wir zusammen mit Gesundheitsbehörden, Regierungen, NGOs und Tierhaltern nachhaltige Auswirkungen erzielen können, indem wir uns auf drei Säulen konzentrieren: Impfung, Aufklärung und Überwachung.

In den letzten 20 Jahren hat Boehringer weltweit über 1,5 Milliarden Dosen Tollwut-Impfstoff geliefert. Darüber hinaus hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Global Alliance for Rabies Control (GARC) und lokalen Partnern Impfprogramme für Hunde in Indonesien, Kenia, Malaysia, den Philippinen, Südafrika, Thailand und Vietnam umgesetzt. Im Bereich Aufklärung ist das Ziel, jedes Jahr weltweit eine Million Kinder über Tollwut und den harmonischen Umgang mit Hunden zu informieren. Initiativen laufen bereits in den Philippinen, Ghana, Kenia, Malaysia, Südafrika, Thailand, Vietnam und Ecuador. Überwachung ist ein wichtiger Bestandteil aller Maßnahmen vor Ort, um sicherzustellen, dass die gewünschten Auswirkungen erzielt werden.

Boehringer Ingelheim - Tiergesundheit

Boehringer Ingelheim Tiergesundheit arbeitet an Innovationen für die Prävention und Behandlung von Tierkrankheiten. Für Tierärzte, Tierhalter, Landwirte und Regierungen bietet das Unternehmen ein umfangreiches und innovatives Portfolio an Impfstoffen, Antiparasitika und Therapeutika für Haustiere, Pferde und Nutztiere an. Als führendes Unternehmen in der Tiergesundheit ist Boehringer Ingelheim davon überzeugt, dass die Gesundheit von Mensch und Tier eng miteinander verbunden ist und strebt danach, einen positiven Beitrag für Mensch, Tier und Gesellschaft zu leisten.

Weitere Informationen unter: www.boehringer-ingelheim.de/tiergesundheit

Tierärzte ohne Grenzen e.V. ist gemeinnütziger Verein, der sich in der humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit für die Verbesserung der Tiergesundheit und des Tierschutzes in Ostafrika einsetzt. Die Organisation arbeitet eng mit lokalen Gemeinschaften zusammen, um nachhaltige Lösungen für Tiergesundheitsprobleme zu entwickeln und die Gesundheit und die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, insbesondere um die Lebensbedingungen von abgelegenen Hirtengemeinschaften zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.togev.de.

Boehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885 nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mehr als 53.500 Mitarbeitende bedienen über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und gleichberechtigtere Zukunft.

Erfahren Sie mehr unter www.boehringer-ingelheim.de

