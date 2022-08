LEONINE Studios

DER JUNGE HÄUPTLING WINNETOU feiert große Deutschlandpremiere in München

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Es war ein Nachmittag voller Abenteuer, Spaß und guter Laune: DER JUNGE HÄUPTLING WINNETOU feierte gestern Deutschlandpremiere im Mathäser Filmpalast in München. Knapp 1000 große und kleine Fans freuten sich vor allem auf die jungen Stars des Films Mika Ullritz, Milo Haaf und Lola Linnéa Padotzke. Die drei Nachwuchstalente gaben eifrig Autogramme, machten Selfies mit ihren Fans und teilten sich das Rampenlicht mit ihren erwachsenen Schauspielkolleg*innen Mehmet Kurtulus, Anatole Taubman, Tim Oliver Schultz, Daniel Christensen, Helmfried von Lüttichau, Silke Franz, Xenia Assenza, Sunny Bansemer und Hildegard Schmahl sowie Regisseur Mike Marzuk und den Produzent*innen Ewa Karlström, Andreas Ulmke-Smeaton und Bernd Schiller. Als geladene Gäste mit dabei waren Cathy Hummels, Michael Brandner, Adrian Can, Ulrike Kriener, Anna Lena Class, Silke Popp u.v.m.

Mit tosendem Applaus begrüßte das Premierenpublikum im Anschluss das gesamte Filmteam und feierte das spannende, humorvolle und abenteuerliche Familienfilmvergnügen, das mit seiner positiven Botschaft zu Freundschaft, Familie und friedlichem Miteinander begeistert. Nur noch wenige Tage, bis DER JUNGE HÄUPTLING WINNETOU bundesweit in den deutschen Kinos starten wird.

Kinostart: 11. August 2022 im Verleih von LEONINE Studios.

Während sich der zwölfjährige Häuptlingssohn Winnetou (Mika Ullritz) selbst bereits als großer Krieger sieht, ist sein Vater Intschu tschuna (Mehmet Kurtulus) der Meinung, sein Sohn müsse erst noch lernen, sein hitziges Gemüt zu zügeln und Verantwortung für andere zu übernehmen. Als das Ausbleiben der Büffel die Apachen existenziell bedroht, ergreift Winnetou die Chance, sich seinem Vater gegenüber zu beweisen. Dazu muss er sich mit dem Waisenjungen Tom (Milo Haaf) arrangieren und sich auf ein gefährliches Abenteuer begeben, denn nur gemeinsam mit ihm und mit Unterstützung seiner Schwester Nscho-tschi (Lola Linnéa Padotzke) kann Winnetou das Volk der Apachen retten.

DER JUNGE HÄUPTLING WINNETOU ist ein großes Abenteuer für die ganze Familie und alle Generationen! Jeder kennt die Romane über Winnetou & Co. von Karl May, dem mit über 100 Millionen verkauften Exemplaren meistgelesenen Schriftsteller deutscher Sprache. Karl Mays Bücher wurden in 47 Sprachen übersetzt. Nun erzählt Regisseur Mike Marzuk (u.a. "Fünf Freunde") frei nach Karl May und einem von Gesa Scheibner und ihm verfassten Drehbuch die Geschichte des noch jungen Winnetou, der wichtige Lektionen über Freundschaft, Loyalität und Mut lernen muss, bevor er zum Häuptling seines Stammes werden kann.

Unter den Erfolgsproduzenten Ewa Karlström und Andreas Ulmke-Smeaton (FÜNF FREUNDE, OSTWIND, DIE WILDEN KERLE) wurde der Film mit größtem Aufwand und viel Liebe zum Detail in Andalusien gedreht, wo einst schon die berühmtesten Helden des Western-Genres durch die Prärie ritten. Neben den jungen Hauptdarstellern Mika Ullritz (FACK JU GÖHTE 3), Milo Haaf in seinem Filmdebüt und Lola Linnéa Padotzke (MARIA MAFIOSI) runden prominente Schauspieler die großartige Besetzung ab: Mehmet Kurtulus (INTO THE NIGHT) als Häuptling Intschu tschuna, Anatole Taubman (DARK) als Banditenboss Todd Crow, Tim Oliver Schultz (CLUB DER ROTEN BÄNDER) als Krieger Nagi-nita, Hildegard Schmahl (DER GESCHMACK VON APFELKERNEN) als Stammesälteste Sikari-zinu, Daniel Christensen (KAISERSCHMARRNDRAMA) und Michael Kranz (BRIDGE OF SPIES - DER UNTERHÄNDLER) als Ganovenduo Butch und Freddy, Helmfried von Lüttichau (HUBERT UND STALLER) als Sheriff Watson und viele mehr.

DER JUNGE HÄUPTLING WINNETOU ist eine Produktion der SAMFILM in Koproduktion mit LEONINE Studios und Studio Babelsberg. Der Film wurde gefördert durch den FilmFernsehFonds Bayern (FFF), die Filmförderungsanstalt (FFA) und den Deutschen Filmförderfonds (DFFF).

Umfangreiches Pressematerial steht bereit unter: www.leoninedistribution.com

Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuell