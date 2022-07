LEONINE Studios

John Wick: KAPITEL 4

Der Teaser-Trailer zum vierten Kapitel des Erfolgs-Franchises ist da

München (ots)

John Wick ist zurück! Über 2,4 Millionen Kinozuschauer sahen die ersten drei Kapitel des stilprägenden Action-Franchises, welches Keanu Reeves ein fulminantes Comeback auf der Kinoleinwand bescherte. Endlich ist es so weit: Das vierte Kapitel um den "schwarzen Mann", den Edel-Auftragskiller, vor dem selbst die düstersten Gangster vor (Ehr)furcht erzittern, beginnt mit dem Teaser-Trailer.

Im vierten Teil der Reihe nimmt es John Wick (Keanu Reeves) mit seinen bisher tödlichsten Widersachern auf. Während das Kopfgeld auf ihn immer höher wird, zieht Wick in einen weltweiten Kampf gegen die mächtigsten Akteure der Unterwelt - von New York über Paris und Osaka bis nach Berlin.

Erneut dabei sind Laurence Fishburne (ANT-MAN AND THE WASP), Lance Reddick (GODZILLA VS. KONG, ANGEL HAS FALLEN) und Ian McShane (PIRATES OF THE CARIBBEAN - FREMDE GEZEITEN). Ergänzt wird der Cast u.a. durch Bill Skarsgård (ES, DEADPOOL 2), Donnie Yen (ROGUE ONE: A STAR WARS STORY, xXx: DIE RÜCKKEHR DES XANDER CAGE) und Scott Adkins (DOCTOR STRANGE, DAS BOURNE ULTIMATUM). Regie führt erneut Chad Stahelski.

Kinostart am 23. März 2023 im Verleih von LEONINE Studios.

Mit Keanu Reeves, Bill Skarsgård, Donnie Yen, Laurence Fishburne, Lance Reddick, Scott Adkins, Ian McShane

Regie: Chad Stahelski

Drehbuch: Shay Hatten, Michael Finch

