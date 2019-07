Schloss Bothmer: Open-Air-Fest für die ganze Familie

Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern

Am 7. Juli 2019 lädt Schloss Bothmer zum großen Open-Air-Fest mit Kleinkunst, Musik und Theater ein. Eröffnet wird die Veranstaltung mit dem Picknick-Konzert der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin im Rahmen der Konzertreihe "MeckProms on Tour". Ab 11 Uhr ertönen im Schlosspark unter dem Motto "Y Viva España" Musikstücke aus Operette, Musical und Film. Gleichzeitig erleben Besucher beim "Gartentag" einen entspannten Tag im Grünen, bei dem es allerhand zu entdecken gibt.

"Dank der aufwendigen Restaurierung haben wir auf Schloss Bothmer seit 2015 ein Schlossmuseum mit einer modernen Ausstellung und einen Ort der Kultur", sagt Finanzminister Reinhard Meyer. "Als grüne Kulisse ist der Schlosspark im Frühjahr und Sommer ein Veranstaltungsort für Konzerte und Feste, die tausende Besucher locken."

"Vor vier Jahren haben wir den Gartentag zum ersten Mal veranstaltet und dies mit großem Erfolg. Seitdem haben wir das Programm immer wieder erweitert. Heute zählt das Parkkonzert mit den MeckProms on Tour und dem Gartentag zu den beliebtesten Open-Air-Festen im Land", so Dr. Pirko Kristin Zinnow, Direktorin der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern. "Unsere Besucher erwartet auch in diesem Jahr ein spannender Tag auf Schloss Bothmer."

So bietet das große Open-Air-Fest von 11 bis 17 Uhr mit barocken Holzspielen, Akrobaten, Musikern, Tänzern, Jongleuren, Clowns und Mimen sowie beschwingter Jazz-Musik ein buntes Programm für die ganze Familie. Bei Führungen durch den englischen Schlosspark, die Festonallee und über die Streuobstwiese im Küchengarten erfahren Gäste Interessantes über die weitläufige Anlage, die Pflanzen und Kräuter. Auch für die kleinen Gäste gibt es mit Märchentheater, Seifenblasenkunst und Kinderschminken einiges zu erleben.

Der Eintritt zum Gartentag ist frei. Das MeckProms-Konzert beginnt um 11 Uhr. Karten sind erhältlich unter: 0385 - 5 300 123. Konzertkarteninhaber bekommen freien Eintritt in das Schlossmuseum.

Weitere Informationen und begleitendes Bildmaterial sind auf www.mv-schloesser.de/aktuelles zu finden.

