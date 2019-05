INFOSAT Verlag

InfoDigital Juni-Ausgabe im Handel: Die ANGA COM 2019 wächst weiter

Daun (ots)

Mit der ANGA COM 2019 findet vom 4. bis 6. Juni wieder Deutschlands wichtigste Fachmesse und Kongress für Breitband, Kabel & Satellit statt. Schon Wochen vor dem Start auf dem Gelände der Kölner Messe konnte das Branchen-Event eine neue Bestmarke von über 500 Ausstellern aus 35 Ländern verzeichnen. Mit mehr Fläche, einem ausgebauten Gipfelprogramm und einer neuen App punktet die ANGA COM 2019 auch jenseits der reinen Zahlen. Als offizieller Medienpartner hat Ihnen InfoDigital im großen Messeguide alle wichtigen Informationen zur diesjährigen ANGA COM zusammengetragen - und gibt bereits jetzt einen Ausblick auf die wichtigsten Highlights.

Außerdem in dieser Ausgabe:

Kaum ein anderer Bereich der TV-Signalverteilung erscheint ähnlich undurchdringlich wie das Feld der Messtechnik. Bei der Orientierung im Messgeräte-Markt tun sich nicht nur Endkunden schwer. Auch Fach- und Installationsbetriebe müssen bei der Anschaffung von Messeinheiten Kosten und Nutzen genau abwägen. In unserem InfoDigital-Ratgeber Messtechnik, der auch eine umfangreiche Marktübersicht umfasst, sorgen wir für Übersicht im breiten Angebot vom Satfinder bis zur Messstation. Passend zum Sat-Schwerpunkt liegt der aktuellen Ausgabe das 32 Seiten Extra-Heft Satfinder mit allen Frequenzen der beliebtesten Satelliten bei. Überdies finden Sie in dieser InfoDigital die Ultra HD-Programmhighlights, die Sie im Juni über Satellit empfangen können. Kabellos glücklich wird es im aktuellen Check von Bluetooth Kopfhörern. Überdies berichten wir über Deutschlands größtes Rock-Festival 'Rock am Ring', das Zuschauer über MagentaMusik 360 hautnah live in HD und in VR erleben können. Mit den neuen Streaming-Diensten Disney+ und Joyn stehen zudem gleich zwei spannende Newcomer zum Eintritt in den Streaming-Markt bereit.

Dies und vieles mehr finden Sie in der InfoDigital 06/2019 (Nr. 375), die ab Freitag, 31. Mai 2019 im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlich ist.

