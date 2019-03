INFOSAT Verlag

InfoDigital April-Ausgabe im Handel: Internet, Smartphone, Bildschirmzeit - Elternratgeber: Kinder und Medien

Daun (ots)

Die digitale Welt ist überall. Inzwischen nutzen wir im Alltag die verschiedensten Medien mit einer Vielzahl von Geräten, ohne groß darüber nachzudenken. Was für uns Routine ist, kann für Kinder und Jugendliche teils schwieriges Neuland sein. Der richtige Umgang mit den Möglichkeiten der digitalen Welt, vom Fernseher über die Spielkonsole bis zum Smartphone oder Computer mit Internetanschluss muss hier erst noch mühsam erlernt werden. Und sie sind nicht die Einzigen, für die die Vielfalt der Möglichkeiten in der digitalen Welt Herausforderungen bereithält. Als Redaktion, der neben der technischen auch die Elternperspektive gut vertraut ist, haben wir diese Fragen in klassischen Elternmedien oft vermisst - und uns entschieden, unsere Leser in dieser Ausgabe mit passenden Tipps, Hinweisen und Webadressen zu unterstützen.

Außerdem in dieser Ausgabe:

Der Smart Home-Markt boomt und gilt unter Senioren als Geheimtipp: Die smarten Technik-Helfer legen so manche Alltagshürde niedriger und können so einen selbstständigeren und selbstbestimmteren Lebensabend unterstützen. In unserem Schwerpunkt zeigen wir die spannendsten Einsatzbereiche für das Smart Home und erklären, worauf man bei der Anschaffung achten sollte. Bei unserem Check mobiler Bluetooth-Lautsprecher stellen wir Geräte vor, die auch unterwegs eine gute Figur machen. Wer die Akustik seiner Musik-Anlage optimieren will, findet in dieser Ausgabe eine Reihe spannender Hinweise zur Klangkorrektur. Zudem berichten wir über den Trend zur UHD-Produktion - und wie HD-Pakete künftig noch leichter zu empfangen sind. Mit der vollständigen Abschaltung der DVB-T-Ausstrahlung wirft die Schweiz die Frage nach der Zukunft des digitalen Antennenfernsehens auf. Lesen Sie auch, wie erste DAB+ Portfolios in die Kabelnetze kommen.

Dies und vieles mehr finden Sie in der InfoDigital 04/2019 (Nr. 373), die ab Freitag, 29. März 2019 im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlich ist.

