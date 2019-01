INFOSAT Verlag

InfoDigital Februar-Ausgabe im Handel: Digitalradio auf der Zielgeraden - Europa setzt auf DAB+

Mit wachsenden Marktzahlen, einer Netzabdeckung nahe dem Vollausbau, bundesweit über 250 digital-terrestrischen Radioprogrammen und der Entscheidung für eine EU-weite Digitalradio-Pflicht bei Radiogeräten sitzt DAB+ Digitalradio fest im Sattel der digitalen UKW-Nachfolge. InfoDigital hat einen eingehenden Blick auf den aktuellen Stand der Entwicklung von Digitalradio in Deutschland und Europa geworfen und vier Digitalradios getestet, die mit Internetradio und Bluetooth Zugriff auf alle digitalen Audioangebote geben, die den Zuhörern derzeit am Herzen liegen.

Außerdem in dieser Ausgabe:

Mobile Beamer versprechen Heimkino für die Hosentasche. InfoDigital berichtet über die junge Geräteklasse, stellt acht Modelle vor und gibt Tipps und Hinweise, worauf man beim Kauf achten sollte. Zudem stellen wir Ihnen eine Auswahl von Audio-Streaming-Diensten vor, bei denen Musikliebhaber Streaming in HiFi-Qualität genießen können. Überdies hat InfoDigital die beiden Streaming-Giganten Netflix und Amazon Prime Video in den Vergleich genommen und stellt aktuelle Streaming-Highlights vor. Zum zweijährigen Jubiläum des öffentlich-rechtlichen Content-Netzwerks Funk ziehen wir Bilanz und berichten außerdem über das Video-Portal YouSport, das bereits über 600 Amateur-Sportvereinen eine kostenlose Plattform bietet. Mit dem ersten Schulungskalender in diesem Jahr startet InfoDigital zudem die Weiterbildungssaison für Installations-Profis. Für die Medienbranche beginnt das junge Jahr 2019 inmitten einer Vielzahl offener Debatten und Prozesse. Von der Anpassung des Rundfunkbeitrags bis hin zur Super Mediathek und Neustarts in TV und Radio fasst InfoDigital alles zusammen, was uns im kommenden Jahr bevorsteht. Darüber hinaus blicken wir anhand einer Studie der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle auf die Auswirkungen des Brexit auf Fernsehen, Film und Video on Demand in Europa - denn der Countdown läuft.

Dies und vieles mehr lesen Sie in der InfoDigital 02/2019 (Nr. 371), die ab Freitag, 25. Januar 2019 im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlich ist.

