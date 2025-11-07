Procter & Gamble GmbH

Kai Pflaume besucht als Qualitäts-Markenbotschafter P&G-Standorte

Schwalbach am Taunus (ots)

Kai Pflaume, Qualitäts-Markenbotschafter von Procter & Gamble (P&G), hat in den letzten Wochen P&G-Standorte in Deutschland besucht, um herauszufinden, wie Qualität wirklich entsteht. Die P&G-Kampagne "Wo Qualität zu Hause ist" zeigt Menschen Produkte, die den Alltag erleichtern, Innovationen, die neue Standards setzen, unternehmerische Verantwortung, die über die Produkte hinausgeht - und das alles mit einer starken Verankerung am Standort Deutschland.

Kai Pflaume macht sich stellvertretend für die Menschen in Deutschland in den P&G-Werken ein Bild von Qualität

Zum Auftakt der Kampagne "Wo Qualität zu Hause ist" versprach Kai, sich auf eine Reise durch die Werke und Entwicklungsstandorte von P&G zu begeben. Seine Besuche führten ihn nun bereits in das Oral B-Werk nach Marktheidenfeld, ins Gillette-Werk nach Berlin, zu Braun und ins Design Labor nach Kronberg und ins German Innovation Center nach Schwalbach.

Interview mit Kai Pflaume

Kai, was bedeutet Qualität für dich im Alltag - auch jenseits von Produkten, auch im Erleben von Marken?

Qualität ist für mich vor allem Verlässlichkeit. Ich erwarte von einem Produkt, dass es hält, was es verspricht, und dass es eine entsprechend lange Nutzungsdauer garantiert. Das ist die Qualität, die man im Alltag spürt.

Warum ist Qualität aus deiner Sicht eine zentrale Botschaft für Verbraucherinnen und Verbraucher?

Als Konsument muss ich mich darauf verlassen können, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Das funktioniert aber nur, wenn die Qualität stimmt. Eben diesen Anspruch erfüllt P&G durch ständige Qualitätskontrollen und durch kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte.

Du hast das Oral-B Werk in Marktheidenfeld besucht. Was ist dir von deinem Besuch ganz besonders in Erinnerung geblieben?

Es war spannend zu sehen, mit welchem Engagement, welcher Leidenschaft und Stolz die Menschen dort am Produkt arbeiten. Ich war auch beeindruckt davon, dass die Oral-B Zahnbürste wirklich von A bis Z dort in Marktheidenfeld produziert wird. Das ist Qualität Made in Germany.

Du warst auch bei P&G in Schwalbach und in Kronberg und hast das German Innovation Center (GIC) da besucht. Wie hast du das erlebt?

Für mich bringt das German Innovation Center das Qualitätsversprechen von P&G auf den Punkt: Es steht immer die Frage im Mittelpunkt, wie können wir unsere Produkte noch besser machen?

Wie erlebst du ganz persönlich Qualität im Alltag?

Im Alltag, bei der regelmäßigen Anwendung, zeigen sich die Unterschiede von Produkten am besten. Ich will ja in dem, was ich beruflich mache, auch jeden Tag Qualität abliefern. Und diesen Anspruch habe ich auch an die Produkte, denen ich mein Vertrauen schenke.

Welche Rolle spielt deiner Meinung nach Vertrauen in der Markenqualität ganz besonders für die jungen Zielgruppen?

Ich glaube, junge Menschen haben ein sehr feines Gespür für Qualität und dafür, ob das eingehalten wird, was man ihnen verspricht. Daher teilen speziell die Jüngeren in den sozialen Medien auch sehr gern ihre Produkterfahrungen mit anderen.

Manchmal sind Qualitätsaspekte durchaus komplex zu verstehen, sie liegen nicht sofort auf der Hand. Wie gelingt es trotzdem, diese komplexen Qualitätsaspekte anschaulich und nahbar zu kommunizieren, so dass Leute sie verstehen und sich dann auch für das Produkt entscheiden?

Bei meinen Besuchen im Oral-B Werk in Marktheidenfeld, im Entwicklungszentrum in Schwalbach oder zuletzt bei Gillette in Berlin habe ich vor Ort und im Dialog mit dem Mitarbeitenden beobachten können, wie bei P&G Qualität gelebt wird. Auf Instagram kann ich meine Follower dorthin mitnehmen und zeigen, warum man sich als Kunde darauf verlassen kann, immer ein Qualitätsprodukt zu erhalten.

Welche Entwicklungen im Produkt- und Qualitätsmanagement, gerade bei so Konsumgütern, siehst du, die für dich vielleicht ganz besonders spannend sind?

Ich war beeindruckt, wie viel bei P&G in das Thema Qualitätskontrolle investiert wird. So gibt zum Beispiel einen Produkt-CT, einen Tomographen, in dem Produkte gescannt werden, damit nicht nur die äußere Hülle stimmt, sondern dass auch im Inneren jedes Detail die höchsten Qualitätsansprüche erfüllt.

Welche Botschaft zur Qualität möchtest du Verbraucherinnen und Verbrauchern gerne mitgeben?

Ich würde als Verbraucherin oder Verbraucher immer genau hinschauen, was wird mir versprochen und inwieweit wird das auch eingelöst. Was haben andere Kundinnen und Kunden für Erfahrungen gemacht? Und wie hat sich ein Produkt im Laufe der Jahre eben auch weiterentwickelt. Weil auch Innovation, also immer versuchen, das Erreichte noch besser zu machen, ein Zeichen von Qualität ist.

Gibt es eine besondere Anekdote von einem Interview oder Drehtag, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?

Was ich auf jeden Fall bei meinen Besuchen in den unterschiedlichen Standorten von P&G beeindruckend fand, dass so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon sehr, sehr lange dort dabei sind und trotzdem haben sie das Ziel täglich die bestmögliche Qualität zu erreichen. Dies mit eigenen Augen mitzuerleben und mit welcher Liebe zum Detail die Menschen das jeden Tag tun, das ist wirklich sehr beeindruckend.

Kais Reise wird noch weitere Stationen bereithalten. Er möchte sich ein noch umfassenderes Bild davon machen, was Qualität bei P&G bedeutet, wie Qualität gesehen, gefühlt und gelebt wird und dass Deutschland ein Qualitätsstandort ist.

