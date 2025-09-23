Procter & Gamble GmbH

Feuchtigkeit dank Hitze? Die neue Pantene PRO-V Moisture Boost Kollektion mit der Heat & Glow Leave-in Creme

Schwalbach am Taunus (ots)

Hitze hilft dabei, trockenes Haar mit Feuchtigkeit zu versorgen? Klingt paradox, ist aber genial: Pantene Pro-V präsentiert die neue Moisture Boost Pflegeserie mit der innovativen Heat & Glow Leave-In Creme als Herzstück. Ihre einzigartige Pro-V Formel enthält noch mehr feuchtigkeitsspendende Nährstoffe, die bei der Verwendung von Hitze freigelassen werden. Sie versorgen jede einzelne Haarsträhne intensiv mit Feuchtigkeit und versiegeln sie für optimalen Schutz vor Trockenheit, Frizz und anderen Hitzeschäden. Ergänzt wird die Leave-In Creme durch ein aufeinander abgestimmtes Pflegesystem aus Shampoo, Pflegespülung und Haarmaske. Für pure Geschmeidigkeit und langanhaltenden Glow. Seit September 2025 im Handel erhältlich.

Hitze gilt als einer der Hauptgründe für trockenes Haar und Frizz. Und wer kennt es nicht? Aufwendige Pflegeroutinen und ein schlechtes Gewissen beim Einsatz von Stylingtools, um das Haar zu bändigen, nur um am Ende des Tages doch wieder mit fliegenden Härchen und spröden Längen dazustehen. Mit über 80 Jahren Forschung und Expertise in der Haargesundheit definiert Pantene Pro-V die Pflege für trockenes, strapaziertes Haar neu und nutzt dabei erstmals gezielt die Kraft von Hitze. Für gesund aussehendes, glänzendes Haar - ganz ohne Reue.

DIE WISSENSCHAFT DER GEGENSÄTZE: NONSTOP-FEUCHTIGKEIT DURCH HITZE

Die Heat & Glow Leave-In Creme kombiniert modernste Pro-V Technologie mit Thermowissenschaft und macht Hitze, die sonst als Austrocknungsfaktor gilt, zur Quelle eines intensiven Feuchtigkeits-Boosts. Die Hitze aktiviert die Pro-V Formel und setzt dadurch mikro-transformierende Wirkstoffe frei, die noch tiefer in die Haarfaser eindringen. Was wie ein Gegensatz klingt, wird so zum wirkungsvollen Pflegeprinzip.

So funktioniert das intelligente Pflegesystem:

Injektion: Die inneren Feuchtigkeitsreserven des Haars werden wieder aufgeladen und das Haar gewinnt an Elastizität. Versiegelung: Die Feuchtigkeit wird eingeschlossen, die äußere Schuppenschicht geglättet - für eine gleichmäßige Oberfläche und geschmeidiges Haar. Vorbeugung: Die äußere Schicht wird gestärkt, um Trockenheit und Frizz zu verhindern.

Das ist mehr als nur Pflege für trockenes Haar: Die Leave-In Creme stärkt das Haar von innen heraus und wirkt wie ein natürlicher Feuchtigkeitsschutz. So bleibt das Haar nonstop mit Feuchtigkeit versorgt, fühlt sich geschmeidig an und glänzt natürlich.

DIE NEUE PANTENE PRO-V MOISTURE BOOST KOLLEKTION

INDIVIDUELLER FEUCHTIGKEITS-BOOST FÜR JEDEN HAARTYP

Als einzige Haarpflegemarke, die vom Schweizerischen Vitamininstitut zertifiziert ist, wirken die Formeln von Pantene Pro-V wie ein täglicher Vitamin-Boost für trockenes, strapaziertes Haar. Die neue Moisture Boost Kollektion ist auf die individuellen Feuchtigkeitsbedürfnisse des Haares abgestimmt, denn jedes Produkt bietet ein unterschiedliches Feuchtigkeitslevel. Ob pflegendes Leave-In, schwerelose Pflegespülung oder reichhaltige Maske - diese Serie bietet genau die Pflege, die trockenes, sprödes Haar braucht, um sichtbar gesünder und glänzender auszusehen.

PANTENE PRO-V MOISTURE BOOST HEAT & GLOW LEAVE-IN CREME

Hitzeaktivierte Feuchtigkeit für trockenes bis sehr trockenes Haar

Die Heat & Glow Leave-In Creme hebt Feuchtigkeitspflege auf das nächste Level: Sie setzt bei Hitzeaktivierung noch mehr feuchtigkeitsspendende Nährstoffe frei, versiegelt sie und beugt Trockenheit vor. Gleichzeitig schützt sie vor Hitze bis zu 230 °C. Ihre leichte Textur sorgt für dauerhaft geschmeidiges, glänzendes Haar, ohne zu beschweren. Perfekt für eine vielseitige und effektive Haarpflege.

Anwendung: Ein bis zwei Pumpstöße auf das gereinigte, handtuchtrockene Haar geben und gleichmäßig verteilen. Je nach Damage Level, Haardicke und -länge die Dosierung erhöhen. Anschließend föhnen oder mit anderen Hitze-Stylingtools aktivieren. Für Lockendefinition und Anti-Frizz zwischen den Haarwäschen anwenden.

135 ml; 8,99 EUR UVP

PANTENE PRO-V MOISTURE BOOST SHAMPOO

Tägliche Feuchtigkeit für normales & trockenes Haar

Das Moisture Boost Shampoo reinigt das Haar sanft, versorgt es mit feuchtigkeitsspendenden Nährstoffen und macht trockenes Haar sichtbar weicher und glänzender. Für gesund aussehendes, dauerhaft mit Feuchtigkeit versorgtes Haar.

Anwendung: Täglich in das nasse Haar einmassieren, aufschäumen und gut ausspülen.

300 ml; 3,99 EUR UVP

PANTENE PRO-V MOISTURE BOOST PFLEGESPÜLUNG

Schwerelose Feuchtigkeit für normales & trockenes Haar

Die Moisture Boost Pflegespülung versorgt das Haar mit feuchtigkeitsspendenden Nährstoffen und verwandelt stumpfe, widerspenstige Strähnen in weiches, glänzendes Haar - ohne zu beschweren und ohne fettiges Gefühl. Für ein gesundes Aussehen und ein schwereloses Haargefühl.

Anwendung: Täglich auf die Haarlängen auftragen, ausspülen oder für den extra Feuchtigkeits-Boost als Leave-In verwenden.

200 ml; 3,99 EUR UVP

PANTENE PRO-V MOISTURE BOOST KERATIN PROTECT HAARMASKE

Intensive Feuchtigkeit für sehr trockenes Haar

Die Moisture Boost Haarmaske dringt bis zu 8 Schichten tief ins Haar ein und schützt vor Luftfeuchtigkeit und Frizz. So verwandelt sie selbst extrem trockenes Haar in weiche, glänzende Längen.

Anwendung: Alle zwei bis drei Haarwäschen anstelle der Pflegespülung anwenden. In handtuchtrockenes Haar auf die Längen und Spitzen auftragen und einmassieren. Einige Minuten einwirken lassen und gründlich ausspülen. Für eine intensivere Wirkung über Nacht anwenden und am Morgen ausspülen.

300 ml; 4,49 EUR UVP

Original-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuell