Seegene

Seegene und Springer Nature eröffnen Bewerbungsverfahren für die Nature Awards MDx Impact Grants 2025-2026

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

- Der Fokus des Programms liegt auf Antibiotikaresistenzen bei Harnwegsinfektionen (UTI-DR). Bewerbungen sind bis zum 20. November möglich, die Bekanntgabe der finalen Preisträger erfolgt im August 2026.

- Ausgewählte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erhalten Forschungsgelder von bis zu 600.000 USD sowie Zugang zu den syndromischen PCR-Assays, Technologie und Software von Seegene.

- Ziel des Programms ist es, die Technology-Sharing-Initiative von Seegene voranzutreiben und den Zugang zu molekularer Diagnostik zu erweitern.

Seegene Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Molekulardiagnostik, gab heute den Start der Bewerbungsphase für die 2025-2026 Nature Awards MDx Impact Grants bekannt. Das Programm wird in Zusammenarbeit mit Springer Nature durchgeführt, einem Partner der internationalen Wissenschaftsgemeinde und Herausgeber des angesehenen Fachzeitschrift Nature. Im Fokus des diesjährigen Programms steht die Antibiotikaresistenz bei Harnwegsinfektionen (UTI-DR), eine der dringendsten globalen Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit.

Das Programm, das seit 2023 bereits zum dritten Mal stattfindet, lädt Forschende weltweit ein, Ideen für Produktentwicklungen und klinische Forschungsprojekte einzureichen. Auf der Grundlage ungedeckter klinischer Bedarfe können die Antragstellerinnen und Antragsteller bis zu 18 Resistenzgene, die mit Harnwegsinfektionen in Verbindung stehen, als Targets vorschlagen. Die finalen Preisträgerinnen und Preisträger erhalten bis zu 600.000 USD an Forschungsgeldern sowie Zugang zu den syndromischen PCR-Assays, Verbrauchsmaterialien, Instrumenten und Software von Seegene, um die Entwicklung innovativer Diagnostika voranzutreiben.

„Als einer der weltweit führenden Wissenschaftsverlage setzt sich Springer Nature dafür ein, Plattformen zu schaffen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vernetzen und innovative Forschung fördern", sagte Richard Hughes, Vice President Publishing, Nature and Content Services, Springer Nature. „Mit diesem Programm wollen wir Forschende unterstützen, diagnostische Lösungen zu entwickeln, um die Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern."

„Unsere Aufgabe bei Seegene ist es, Forschende mit den Werkzeugen und Technologien auszustatten, die sie benötigen, um innovative Ideen in konkrete Lösungen umzusetzen", sagte Dr. Jik Young Park, Vice President und Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Seegene. „In enger Zusammenarbeit mit Springer Nature unterstützen wir die weltweite Forschung sowohl finanziell als auch durch den Zugang zu unseren syndromischen PCR-Technologien. So wollen wir die Entwicklung molekularer Diagnostika beschleunigen und unserer Vision einer Welt ohne Krankheiten näherkommen."

Die Nature Awards MDx Impact Grants sollen laufende globale Initiativen im Diagnostikbereich ergänzen und Forschende mit Ressourcen ausstatten, um praxisnahe Lösungen schneller umzusetzen . Im Förderzyklus 2024-2025 lag der Fokus auf Projekten zum Schnellnachweis von ViruResist Klebsiella pneumoniae und der Entwicklung von Multiplex-PCR-Assays zum Virusnachweis bei immungeschwächten Patientinnen und Patienten.

Über Seegene

Seegene verfügt über mehr als 24 Jahre Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb im Zusammenhang von syndromischen Echtzeit-PCR-Technologien. Dieses Fachwissen wurde, während der COVID-19-Pandemie besonders deutlich, als Seegene mehr als 340 Millionen COVID-19-Tests an mehr als 100 Länder weltweit lieferte. Das Hauptmerkmal der syndromischen Echtzeit-PCR-Technologie von Seegene ist die Fähigkeit, gleichzeitig auf 14 Krankheitserreger zu testen, die ähnliche Symptome in einem einzigen Röhrchen mit quantitativen Informationen verursachen.

Besuchen Sie die Webseite https://www.seegene.com und folgen Sie uns auf LinkedIn (linkedin.com/company/seegene-inc).

Informationen zu Nature Portfolio

Die hochwertigen Produkte und Dienstleistungen von Nature Portfolio in den Bereichen Biowissenschaften, Physik, Chemie und angewandte Wissenschaften stehen im Dienste der Wissenschaft.

Die Zeitschrift Nature (1869 gegründet) ist das weltweit führende Wochenjournal der Wissenschaft. Zum Nature-Portfolio gehören ebenfalls die Zeitschriften „Nature Research" und „Nature Reviews", die führende multidisziplinäre Open-Access-Zeitschrift Nature Communications und Open-Access-Zeitschriften wie Scientific Reports. In diesen Fachzeitschriften werden einige der bedeutendsten wissenschaftlichen Entdeckungen der Welt veröffentlicht.

Online bietet nature.com mehr als neun Millionen Besucherinnen und Besuchern pro Monat Inhalte aus dem Nature Portfolio, darunter Nachrichten und Kommentare von Nature, und die führende wissenschaftliche Stellenbörse „Nature Careers". Nature Portfolio bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen für Forschende an, darunter Online- und Präsenzschulungen sowie fachkundige Sprach- und Redaktionsdienste. Weitere Informationen finden Sie auf nature.com und wenn Sie @Nature folgen. Nature Portfolio ist Teil von Springer Nature.

Original-Content von: Seegene, übermittelt durch news aktuell