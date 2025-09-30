Procter & Gamble GmbH

NEU: Erkältungssalbe WICK VapoRub im Stick-Format - für eine noch einfachere Anwendung ohne verschmierte Hände

Verstopfte Nase? Husten? Heiserkeit? Seit fast 130 Jahren vertrauen Verbraucher bei diesen Erkältungssymptomen auf WICK VapoRub. WICK, die Nr. 1 unter den Husten- und Erkältungsmarken weltweit(1), erweitert nun sein Portfolio um eine Produktneuheit: WICK VapoRub im Stick-Format. Die Erkältungssalbe ist ab sofort in einem handlichen Stick-Format in Apotheken erhältlich - in bewährter Zusammensetzung für eine noch einfachere Anwendung ohne verschmierte Hände, dank des innovativen und benutzerfreundlichen Designs.

WICK VapoRub ist bekannt für seine Salbenform, die vier Erkältungssymptome(2) lindert: Hilft bei verstopfter Nase, lindert Heiserkeit und löst Husten sowie Verschleimung. Damit ist WICK VapoRub ein wichtiger Bestandteil in der symptomatischen Behandlung von Husten und Erkältung.

Der WICK VapoRub Stick wurde unter Berücksichtigung der Verbraucherbedürfnisse entwickelt und bietet eine optimierte Darreichungsform für mehr Anwendungskomfort - mit bekannter Wirkweise und in bewährter Zusammensetzung.

Vorteile von WICK VapoRub im Stick-Format:

Noch einfachere Anwendung ohne verschmierte Hände: Die Erkältungssalbe kann ohne Rückstände auf den Händen und ohne anschließendes Händewaschen angewendet werden.

Die Erkältungssalbe kann ohne Rückstände auf den Händen und ohne anschließendes Händewaschen angewendet werden. Benutzerfreundliches Design: Unten am Stick in Pfeilrichtung drehen - oben wird die Erkältungssalbe ausgegeben und kann direkt aufgetragen werden.

Dosierungsempfehlung: 2 Drehungen für Kinder von 2 bis 5 Jahren, 4 Drehungen für Kinder von 6 bis 12 Jahren, 6 Drehungen für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren.

Werden Ihre Erkältungssymptome nachts schlimmer? - WICK VapoRub gehört bei Erkältung immer dazu*

Eine kürzlich durchgeführte Studie hat ergeben, dass die Mehrheit der Erkälteten WICK VapoRub zusätzlich* zu ihrer regulären Erkältungsbehandlung verwendet.

Die Anwendung auf der Haut von WICK VapoRub wirkt lokal in den Atemwegen und verbessert nicht nur das subjektive Empfinden einer befreiten Nase, sondern erzielt auch hustenstillende Effekte - somit wirkt WICK VapoRub direkt gegen mehrere Erkältungssymptome(2) und verhilft so zu einem erholsameren Schlaf(3). WICK VapoRub kann dank seiner Formulierung und äußerlichen Anwendungsform als ergänzende Behandlung bei Erkältungen verwendet werden.

"Wir bei WICK sind überzeugt, dass eine Erkältung unser Leben nicht nur physisch, sondern auch emotional und sozial beeinflusst. WICK VapoRub verbessert die Behandlung, indem es eine effektive Symptomlinderung durch bewährte Wirkstoffe mit angenehmer Anwendung und Fürsorge für unsere Liebsten vereint", sagt Annika Maurer, Commercial Director, WICK DE/AT.

Auf einen Blick: WICK VapoRub - gehört bei Erkältung immer dazu*

Gute Ergänzung zu Ihrer Erkältungsbehandlung*: Für erholsameren Schlaf(3) trotz Erkältung, effektive Linderung von vier Erkältungssymptomen(2): Hilft bei verstopfter Nase, lindert Heiserkeit und löst Husten sowie Verschleimung

Gefühl der befreiten Nase bereits nach 1 Minute(4)

Für die ganze Familie: geeignet zur Auftragung auf Brust und Rücken ab 2 Jahren und Inhalation ab 6 Jahren

NEU: WICK VapoRub im Stick-Format

Handliches Format, einfache Anwendung: Drehen und auftragen - ganz ohne Rückstände auf den Händen und ohne anschließendes Händewaschen

In Apotheken erhältlich

Dosierungsempfehlung: 2 Drehungen für Kinder von 2 bis 5 Jahren, 4 Drehungen für Kinder von 6 bis 12 Jahren, 6 Drehungen für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren

* Bei längerfristiger oder großflächiger Anwendung können Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln nicht ausgeschlossen werden.

1 Euromonitor International Ltd - basierend auf den Einzelhandelsumsätzen 2024 in den Kategorien Hustenmittel, Abschwellende Mittel, Rachentherapeutika, Kombinationspräparate und Kinder-Husten- und Erkältungsmittel.

2 Fachinformation WICK VapoRub Erkältungssalbe. Stand März 2018.

3 Santhi N, Ramsey D, phillipson g, Hull D, Revell VL, Dijk D-J. (2017) efficacy of a topical aromatic rub (Vicks Vaporub) on effects on self-reported and actigraphically assessed aspects of sleep in common cold patients. Ojrd 7: 83-101.

4 Eccles R, Jawad M, Ramsey DL,Hull JD. Open Journal of Respiratory Diseases 2015; 5 (1): 10-18.

Über P&G WICK Pharma

P&G WICK Pharma, die Gesundheitssparte von P&G, konkurriert in den größten und am schnellsten wachsenden Kategorien und Märkten für Körperpflege und Mundpflege mit einem Umsatz von über 200 Mrd. USD, um verbraucherorientierte Innovationenvoranzutreiben, die unseren Verbrauchern ein längeres, gesünderes und dynamischeres Leben ermöglichen.

Das P&G Gesundheitsportfolio umfasst führende Marken in den Bereichen Erkältung mit WICK, Schwangerschaft mitFemibion und Clearblue, Zahn- und Mundpflege mit Oral-B, blend-a-dent und blend-a-med, Vitamin- und Mineralstoffprodukte mit Bion3 und Vigantol/Vigantolvit.

Das Gesundheitsgeschäft von P&G hat eine der breitesten geografischen Ausdehnungen der Welt: Nordamerika, Lateinamerika,Westeuropa, CEE, Asien, Indien, Naher Osten, Afrika und Australien mit mehr als 3.500 Mitarbeitern und über 7,5 Milliarden Nettoumsatz.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com.

