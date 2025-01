BERLINER MORGENPOST

Berliner Morgenpost/Kita-System funktioniert nicht/Kommentar von Dominik Bath

Berlin (ots)

Mein zweijähriger Sohn geht gerne in die Kita, aber zu oft darf er nicht, weil in seiner Betreuungseinrichtung Personal fehlt. Sind zu viele Erzieher gleichzeitig krank, muss die Kita Betreuungszeiten verkürzen oder veranlassen, dass Kinder erst gar nicht kommen. Ich habe dafür grundsätzlich Verständnis: Will man eine qualitativ hochwertige und kindgerechte Betreuung gewährleisten, geht das nur mit Personal. Fehlt das, geht es eben nicht.

Erzieherinnen und Erzieher, die derzeit in unserer und auch in anderen deutschen Kitas arbeiten, können dafür am wenigsten. Viele von ihnen erledigen ihren Job mit Hingabe. An ihnen liegt es nicht, dass das System Kita in Deutschland nicht mehr funktioniert. Dabei gibt es wohl kaum Wichtigeres. Will man eine wachsende Wirtschaft und auch in Zukunft viele Kinder zu dringend benötigten Fachkräften für die Wirtschaft oder auch zu Forschern oder Unternehmern machen, muss man sie fördern. Das beginnt in der Kita.

Frühkindliche Bildung ist eine der wichtigsten Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaft. Studien belegen, dass ein hoher Bildungsstandard im frühen Kindesalter direkt mit späterem schulischen und beruflichen Erfolg verknüpft ist. Der Staat müsste erheblich mehr dafür tun, das heißt vor allem, mehr Geld in Personal zu investieren, in die Kita-Infrastruktur und auch in die Weiterbildung der Betreuungskräfte.

Bislang ist der Zustand in vielen Kitas nichts anderes als organisiertes Politikversagen. Auffangen kann man diesen Zustand nur als Familie - mit Eltern, die nicht Vollzeit arbeiten, oder mit Omas und Opas, die einspringen, wenn die Kita dichtmacht. Hat man diese Optionen nicht, steht man oft im Regen.

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell