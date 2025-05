Sky Deutschland

Sky Sport weiterhin Innovationstreiber in Fußballübertragungen

Sky Sport begleitet den FC Viktoria Berlin auf dem Weg in die 2. Frauen-Bundesliga

Zahlreiche innovative Live-Elemente und großes "Watch-With" beim letzten Heimspiel gegen 1. FFC Fortuna Dresden

Am Sonntag ab 13:45 Uhr auf Sky Sport Bundesliga sowie frei empfangbar auf dem Sky Sport Frauenbundesliga YouTube Channel

Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland: "Nutzen Fußballfest, um Fußballübertragungen auf ein neues Level zu heben und zukunftsweisende Konzepte zu erproben"

Frauenfußball-Festtag am 1. Juni auf Sky: Neben FC Viktoria Berlin gegen 1. FFC Fortuna Dresden auch das Revierderby zwischen Schalke 04 und dem BVB ab 14:55 Uhr live auf Sky Sport News und im kostenlosen Stream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Channel

Vorfreude steigt: 30 Tage vor Turnierbeginn stimmt Sky Sport auf die Frauen-Europameisterschaft ein

Unterföhring, 29. Mai 2025 - Sky Sport hat den FC Viktoria Berlin bei seinem deutschlandweit einmaligen und beispielslosen Ansatz von Beginn an eng begleitet. Nun hat der Club einen wichtigen Meilenstein erreicht: den Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga. Anlässlich dieses großen Erfolges wird Sky Sport nicht nur das letzte Heimspiel gegen den 1. FFC Fortuna Dresden am 1. Juni ab 13:45 Uhr auf Sky Sport Bundesliga sowie frei empfangbar auf dem Sky Sport Frauenbundesliga YouTube Channel übertragen, sondern in diesem Zuge seine Rolle als Innovationstreiber weiter unterstreichen: Dank vielfältiger Live-Elemente sind Fans unmittelbar und hautnah ins Spielgeschehen eingebunden und erleben eine Fußballübertragung aus neuen Perspektiven.

Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland: "Nach der erfolgreichen Übertragung von Diegos Abschiedsspiel, bei der wir bereits zahlreiche innovative Akzente setzen konnten, freue ich mich, dass wir den Fans nicht nur ermöglichen, den Aufstieg des FC Viktoria Berlin in die 2. Frauen-Bundesliga hautnah mitzuerleben, sondern zugleich dieses Fußballfest nutzen, um Fußballübertragungen auf ein neues Level zu heben und zukunftsweisende Konzepte zu erproben.

Co-Gründerin und Geschäftsführerin des FC Viktoria Berlin, Lisa Währer, ist voller Vorfreude auf Sonntag: "Dass Sky Sport unser Saisonfinale inklusive Aufstiegsparty in die 2. Bundesliga live im TV und kostenlos auf YouTube überträgt, ist ein starkes Zeichen für die Sichtbarkeit im Frauenfußball. So können auch Fans in der Ferne das Spiel und die Feierlichkeiten dank innovativer Elemente hautnah und auf ganz neue Weise miterleben. Wir freuen uns auf ein tolles und Fußballerlebnis - im Stadion genauso wie Zuhause!"

Leistungsdaten, Trainer-Cam und ein "Hot Seat" für das große "Watch-With"

Mit verschiedenen Live-Elementen soll das Saisonfinale vom FC Viktoria Berlin gebührend gefeiert werden. So werden beispielsweise Cheftrainer Miren Catovic und die Co-Gründerin Verena Pausder das Spiel verkabelt verfolgen, sodass die Zuschauer*innen einzigartige Emotionen miterleben. Zusätzlich werden mit der Trainer-Cam alle Emotionen direkt am Spielfeldrand eingefangen. Umfangreiche Live-Daten der Spielerinnen wie ihre Laufdaten unterstützen die Expert*innen-Analysen rund um das Spiel. Im Stadion wird zudem Lisa Ramuschkat als Reporterin unterwegs sein und alles Wissenswerte für die Zuschauenden vor den Bildschirmen einfangen. Kommentator Paul Häuser begleitet die Begegnung - auf dem "Hot Seat" neben sich wird er während der Übertragung Unterstützung durch wechselnde Gäste und Expert*innen erhalten.

Mit dabei sind neben Verena Pausder auch die FC Viktoria Berlin Investorin und Unternehmerin Lea-Sophie Cramer, Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme, die Sport-Content Creator Maren Schiller und Imke Salander sowie Ex-Profi Jonas Hummels. Gesprochen wird nicht nur über die Partie und den vorläufigen sportlichen Höhepunkt des Teams, sondern auch über die allgemeine Entwicklung des FC Viktoria Berlin und aktuelle Themen des Frauensports.

Spannende Einblicke über die Social Media Kanäle

Parallel zu der Live-Produktion wird es umfangreichen Content auf den Social Media Kanälen von Sky Sport (@skysportwomen, Instagram), FC Viktoria Berlin (@fcviktoriaberlin, Instagram) und verschiedenen Akteur*innen geben. Beispielsweise wird ein Spielerinnen-Vlog vor, während und nach dem Spiel produziert.

Revierderby erneut bei Sky Sport - Ausrufezeichen 30 Tage vor Beginn der Frauen EURO

Mit Blick auf die bevorstehende Frauen-Europameisterschaft, die Sky Sport digital begleitet, steigt schon jetzt die Vorfreude, weshalb am 1. Juni ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt wird: Nach der sehr erfolgreichen Übertragung des Frauen-Revierderbys zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 Ende April wird es am 1. Juni zur Neuauflage kommen. Ab 14:55 Uhr überträgt Sky Sport das Finale des Westfalenpokals aus der Roten Erde live. Genau 30 Tage vor Beginn der Frauen EURO können sich Fans somit an diesem Tag gleich mit mehreren Frauenfußball-Übertragungen auf Sky auf den Sommer einstimmen.

