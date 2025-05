Sky Deutschland

Sky Sport sichert sich exklusive Live-Rechte an der English Football League und dem Carabao Cup bis 2028 - das 200-Millionen-Euro-Spiel bereits an diesem Samstag live

Unterföhring (ots)

Sky Sport erwirbt umfangreiche Live-Übertragungsrechte an der EFL und dem Carabao Cup bis einschließlich der Saison 2027/28

Bereits an diesem Samstag live für alle Fans: das Finale um den Aufstieg in die Premier League zwischen Sheffield United und Sunderland AFC auf Sky Sport Premier League sowie im kostenlosen Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und dem Sky Sport YouTube Channel

Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland: "Freuen uns, unseren Kunden künftig noch mehr hochklassigen Fußball zu bieten"

Die Vereinbarung beinhaltet die Übertragung über sämtliche Verbreitungswege für Deutschland, Österreich und die Schweiz

Unterföhring, 22. Mai 2025 - Sky Sport hat sich die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Künftig wird Sky Sport umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy anbieten. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte "200-Millionen-Euro-Spiel". Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Einen Eindruck von der Bedeutung dieses Spiels können alle Fußballfans bereits an diesem Samstag bekommen. Sky Sport überträgt das diesjährige Aufstiegsfinale zwischen Sheffield United und Sunderland AFC live - auf Sky Sport Premier League sowie im kostenlosen Livestream auf skysport.de, in der Sky Sport App und dem Sky Sport YouTube Channel. Die Live-Übertragung beginnt um 15:00 Uhr, Joachim Hebel wird das Duell um den letzten verbliebenen Startplatz für die Premier-League-Saison 2025/26 kommentieren.

Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland: "Emotionale Momente wie Newcastles erster Titel seit 70 Jahren, die Rückkehr von Leeds United unter Daniel Farke oder Wrexhams Aufstieg zeigen, welche Strahlkraft und Leidenschaft die EFL-Wettbewerbe entfalten. Umso mehr freuen wir uns, unseren Kunden künftig noch mehr hochklassigen Fußball von der Insel bieten zu können."

Ben Wright, Chief Commercial Officer der EFL: "Es ist fantastisch zu sehen, dass die EFL über Sky Sport neue Zuschauer erreicht, insbesondere in wichtigen Fußballmärkten wie Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diese Ausweitung spiegelt das wachsende internationale Interesse an unseren Wettbewerben und unsere Bestrebungen wider, die EFL für Fans in ganz Europa zugänglicher zu machen."

Die English Football League ist die Heimat einiger der beliebtesten und erfolgreichsten Fußball-Wettbewerbe der Welt, darunter die Championship (zweithöchste englische Spielklasse), League One (dritthöchste Spielklasse) und League Two (vierthöchste Spielklasse). Die Championship bietet ambitionierten Vereinen ein hochprofessionelles Umfeld - mit zunehmender internationaler Aufmerksamkeit, wie man am Beispiel von Wrexham derzeit eindrucksvoll sehen kann.

Der walisische Verein, der seit November 2020 den Schauspielern Ryan Reynolds und Rob McElhenney gehört, feierte kürzlich den dritten Aufstieg in Folge - als erste Mannschaft überhaupt, der das in die fünf höchsten Spielklassen des englischen Fußballs gelang. Die erste Staffel der Doku-Serie "Welcome to Wrexham" begleitet das bis dato völlig unerfahrene Hollywood-Duo bei seinem Versuch, einen der traditionsreichsten Fußballvereine von Wales zu neuem Ruhm zu führen - zu sehen im Entertainment Plus Paket auf Sky Documentaries (alle weiteren Staffeln auf Disney+ über Sky Stream und Sky Q).

Aber nicht nur Wrexham, sondern unter anderem auch zwei ehemalige Premier-League-Titelträger, Blackburn Rovers und Leicester City, sind in der EFL vertreten.

Im Carabao Cup sind alle 92 Vereine der Premier League und der EFL vertreten. Der K.-o.-Wettbewerb bietet den Vereinen in jeder Saison die erste Gelegenheit auf einen Titel - zusätzlich bedeutet der Gewinn die automatische Qualifikation für den europäischen Wettbewerb.

Alle Übertragungsrechte gelten für sämtliche Verbreitungswege in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell