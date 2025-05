Sky Deutschland

Finale Entscheidungen der Saison: Relegation und DFB-Pokalfinale der Herren und Junioren live bei Sky Sport

Unterföhring (ots)

DFB-Pokalfinale Arminia Bielefeld gegen VfB Stuttgart am Samstag ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Mix, zusätzlich in UHD/HDR sowie in Dolby Atmos® - mit Sky Experte Lothar Matthäus, Michael Leopold und Wolff Fuss

Umweltbewusstes DFB-Pokalfinale: Sky Produktion erfolgt klimaschonend und ist mit Green Motion Label zertifiziert

Relegations-Hinspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und der SV Elversberg am morgigen Donnerstag, das Rückspiel am Montag jeweils ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga und zusätzlich in UHD - Kai Dittmann kommentiert

Am Freitag das Relegations-Hinspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Eintracht Braunschweig, das Rückspiel am Dienstag jeweils ab 20.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga - Martin Groß kommentiert

DFB-Pokalfinale der Junioren: Werder Bremen gegen Karlsruher SC ebenfalls am Freitag bereits ab 17:30 Uhr auf Sky Sport Mix sowie frei empfangbar auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube-Channel

Unterföhring, 21. Mai 2025 - Das Pokalfinale steht kurz bevor und sorgt sowohl in Ostwestfalen als auch im Schwabenland für riesige Vorfreude. Ein großes Fußballfest in Berlin, auf das die Fans beider Lager gleichermaßen hinfiebern.

Für den VfB Stuttgart, der sich über die Bundesliga nicht für die internationalen Wettbewerbe qualifizieren konnten, wäre es - abgesehen von der Zweitliga-Meisterschale 2017 - der erste Titel seit der Meisterschaft vor 19 Jahren.

Hingegen ist für den frischgebackenen Drittligameister aus Bielefeld bereits das Finale das größte Spiel der Vereinsgeschichte - ein Moment, der mit dem Pokaltriumph noch gekrönt werden soll. Auf ihrem sensationellen Weg nach Berlin warf die Arminia Hannover 96, Union Berlin, den SC Freiburg, Werder Bremen und zuletzt Doublesieger Leverkusen aus dem Wettbewerb.

Gemeinsam mit Sky Experte Lothar Matthäus begrüßt Michael Leopold am Samstag ab 19:00 Uhr die Zuschauer aus dem Berliner Olympiastadion. Wolff Fuss kommentiert das Finale auf Sky Sport Mix, das zusätzlich in UHD/HDR sowie darüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos® angeboten wird.

Tags zuvor treffen im Finale des DFB-Pokals der U19-Junioren mit Werder Bremen und dem KSC zwei der ältesten Nachwuchsteams zweier Bundesliga-Gründungsvereine aufeinander. Ab 17:30 Uhr überträgt Sky Sport die Partie aus dem Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam, der Heimstätte des SV Babelsberg 03, das sich nur rund 25 Kilometer vom Berliner Olympiastadion befindet, auf Sky Sport Mix sowie frei empfangbar auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube-Channel.

Green Motion Label: Sky Sport produziert auch das DFB-Pokalfinale der Herren klimaschonend

Wie bereits beim Finale der Frauen am 1. Mai sowie im vergangenen Jahr im Zuge der Pokal-Endspiele erfolgt die Produktion von Sky Sport klimaschonend und ist mit dem Green Motion Label zertifiziert. Das Green Motion Label wurde 2022 als Nachhaltigkeitslabel für deutsche Kino- TV- und Online-/VOD Produktionen eingeführt und basiert auf 22 ökologischen Kriterien. Dazu zählen beispielweise die Nutzung von Ökostrom und LED-Licht bei der Produktion, klare Mülltrennung vor Ort sowie die Erfassung und Analyse der CO2 Emissionen. Des Weiteren gibt es Vorgaben zu Reise, Unterbringung und Verpflegung. Sky setzt sich im Rahmen der Initiative Sky Zero seit langem für den Schutz der Umwelt und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen ein.

Sky Extra präsentiert: Die Sky Fan Lounge auf dem Olympischen Platz

Neben der Übertragung des Spiels wird Sky Deutschland auch für seine Kunden vor Ort präsent sein. In der Sky Fan Lounge beim Fanfest auf dem Olympischen Platz können sie sich bei einem kühlen Getränk und weiteren Aktivitäten wie Gewinnspielen und Meet & Greets mit Ehemaligen beider Vereine sowie bekannten Gesichtern aus der Live-Übertragung von Sky Sport auf das Spiel einstimmen. Die Sky Fan Lounge ist Teil des Treueprogramms Sky Extra.

Bundesliga-Relegation Heidenheim gegen Elversberg am Donnerstag

Das saarländische Spiesen-Elversberg könnte mit seinen 13.000 Einwohnern schon bald der kleinste Bundesligaspielort aller Zeiten werden. Als Trainer Horst Steffen und Nils-Ole Book als sportlicher Leiter die SV Elversberg im Oktober 2018 übernahmen, befand sich die "Elv" im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest. Folgt nun der dritte Aufstieg in vier Jahren? Neben Frank Holzer - ehemaliger Bundesliga-Profi, heutiger Pharma-Unternehmer sowie Hauptsponsor und Aufsichtsratsvorsitzender der SVE - ist es vor allem Steffen und Book zu verdanken, dass die Saarländer seit einigen Jahren eine beeindruckende Erfolgsserie hinlegen. Das Duo beweist hierbei stets ein glückliches Händchen für Talente sowie Leihspieler, die mit erfrischendem Offensivfußball die Fans begeistern. Trainer Frank Schmidt und der 1. FC Heidenheim sind entsprechend gewarnt. Ab 20:00 Uhr wird am morgigen Donnerstag auf das Relegations-Hinspiel eingestimmt, das Kai Dittmann kommentiert und zusätzlich in UHD übertragen wird. Das Rückspiel ist für Montag angesetzt.

2. Bundesliga-Relegation Saarbrücken gegen Braunschweig am Freitag

Paukenschlag in Braunschweig: Die Eintracht trennt sich nach der 1:4-Niederlage gegen Nürnberg und vor der Relegation gegen Saarbrücken von ihrem Trainer Daniel Scherning. Der bisherige Co-Trainer und langjährige Eintracht-Profi Marc Pfitzner übernimmt ab sofort und soll die Niedersachsen vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahren, aus der wiederum der 1. FC Saarbrücken endlich heraus will. Die Saarländer sehnen sich nach der Rückkehr in die 2. Bundesliga, nachdem man 2006 abgestiegen war und sich zwischenzeitlich sogar in der Oberliga wiederfand. Gegner des letzten 2. Ligaspiels war damals: Eintracht Braunschweig. Ab 20:00 Uhr wird auf Sky Sport Bundesliga auf das Duell zweier Bundesligagründungsmitglieder eingestimmt, das Martin Groß kommentiert. Das Rückspiel findet am Dienstag statt.

Die Relegation sowie das DFB-Pokalfinale der Herren und Junioren live bei Sky Sport

Donnerstag:

20:00 Uhr: Hinspiel Relegation, 1. FC Heidenheim - SV Elversberg live auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Freitag:

17:30 Uhr: DFB-Pokalfinale der Junioren Werder Bremen - Karlsruher SC live auf Sky Sport Mix

20:00 Uhr: Hinspiel Relegation, 1. FC Saarbrücken - Eintracht Braunschweig live auf Sky Sport Bundesliga

Samstag:

19:00 Uhr: DFB-Pokalfinale Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart live auf Sky Sport Mix und Sky Sport UHD

Montag:

20:00 Uhr: Rückspiel Relegation, SV Elversberg - 1. FC Heidenheim auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD

Dienstag:

20.00 Uhr: Rückspiel Relegation, Eintracht Braunschweig - 1. FC Saarbrücken auf Sky Sport Bundesliga

