Neue Fälle, neue Herausforderungen, gleiche schrullige Brillanz: "Elsbeth" Staffel 2 startet am 14. Juni auf Sky und WOW

Die von der Kritik gefeierte Drama-Serie basiert auf dem Charakter aus "The Good Wife" und "The Good Fight"

Neue Episoden der 20-teiligen zweiten Staffel starten ab 14. Juni wöchentlich mit Doppelfolgen auf Sky und WOW

Zum Cast gehören unter anderem wieder die Emmy® Award-Gewinnerin Carrie Preston, Wendell Pierce und Carra Patterson

Die erste Staffel von "Elsbeth" ist weiterhin auf Sky und mit dem Streamingdienst WOW verfügbar

21. Mai 2025 - Elsbeth Tascioni ist zurück - mit neuen Fällen, neuen Herausforderungen und so schrullig-genial wie gewohnt. Die zweite Staffel "Elsbeth" ist ab 14. Juni auf Sky und WOW verfügbar. Neue Episoden der 20-teiligen Staffel starten wöchentlich, jeweils mit einer Doppelfolge.

Über "Elsbeth":

Die Drama-Serie basiert auf dem Charakter aus "The Good Wife" sowie "The Good Fight" und folgt der scharfsinnigen, aber unkonventionellen Anwältin Elsbeth Tascioni. Seit ihrem Umzug von Chicago nach New York arbeitet sie als Beraterin mit dem NYPD zusammen, um mit ihrer einzigartigen Betrachtungsweise einige von New Yorks wohlhabendsten Mörder zu fassen.

In der zweiten Staffel erwarten Elsbeth neue Fälle - und neue Herausforderungen als ein Fehler aus der Vergangenheit sie, mit ihrem Vorgesetzten Captain Wagner und Detective in Ausbildung, Officer Kaya Blanke einholt.

Zum Cast der zweiten Staffel "Elsbeth" gehören die Emmy® Award-ausgezeichnete Carrie Preston als Elsbeth Tascioni, Wendell Pierce als Captain C.W. Wagner und Carra Patterson als Officer Kaya Blanke. Gaststars der neuen Staffel sind unter anderem Gloria Reuben als Claudia Payne, Pamela Adlon als Chef Veev, Vanessa Williams als Roselyn, Rob Riggle als Neal Dorsey und Brittany O'Grady als Mackenzie 'Mac' Altman.

"Elsbeth" wird von CBS-Studios zusammen mit King Size Productions produziert. Für die Distribution zeichnet Paramount Global Content Distribution verantwortlich. Executive Producer der Serie sind Robert King, Michelle King, Jonathan Tolins, Liz Glotzer, Erica Shelton Kodish, Bryan Goluboff und Gail Barringer. Tolins fungiert zudem als Showrunner.

Ausstrahlung:

Ab 14. Juni startet die 20-teilige neue Staffel immer wöchentlich, mit Doppelfolgen, auf Sky und WOW. Die zweite Staffel ist zudem immer samstags ab 20.15 Uhr mit zwei der Episoden linear auf Sky One zu sehen.

