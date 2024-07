ProSieben

Schön. Nerdig. ProSieben zeigt die neue Staffel "Beauty & The Nerd" ab Donnerstag, 15. August

Unterföhring, 3. Juli 2024 (ots)

Achterbahn-Nerd, Bastel-Nerdin, Film-Nerd, Sammelkarten-Nerd, Informatik-Nerd, Mittelalter-Nerd, Wissenschafts-Nerd, Schifffahrts-Nerd. In der neuen Staffel "Beauty & The Nerd" ab Donnerstag, 15. August, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn ist Platz für alle: Acht Nerds treffen auf acht Beautys. Und über allem steht die große Frage: Wer lässt sich vollkommen auf die Welt des jeweils anderen ein?

In sechs Folgen treten acht Beauty-Nerd-Paare auf Koh Samui (Thailand) in den Wettbewerb. Nur wer echten Teamgeist zeigt, hat die Chance auf das Siegertreppchen: Wie profitieren selbstbewusste Schönheiten und zurückhaltende Einzelgänger:innen voneinander? Welches Paar bezwingt die Kontrahenten in lustigen Challenges und bewahrt sich die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld?

Produziert wird "Beauty & The Nerd" von EndemolShine Germany im Auftrag von ProSieben.

Die fünfte Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 15. August 2024, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #BeautyNerd

