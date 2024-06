ProSieben

Krönender Abschluss. Lea und Jermaine gewinnen "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". 4,13 Mio. Menschen schauen zu

18,8 Prozent Marktanteil für das #GNTM-Finale

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

"Totaler Wahnsinn!". "Ist echt wirklich wahr?" Lea, 24 Jahre aus Düsseldorf, und Jermaine, 20 Jahre aus Kassel, können ihr Glück kurz nach dem Finale noch gar nicht richtig fassen. Beide gewinnen am Donnerstagabend den begehrten Titel und werden "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" 2024. Insgesamt sehen 4,13 Millionen Menschen das Finale auf ProSieben (Nettoreichweite Z. ab 3 J.). Hervorragende 18,8 Prozent in der ProSieben Senderzielgruppe (14-49 J.) krönen den Abschluss der 19. Staffel #GNTM. Mit starken 11,0 Prozent ist ProSieben klarer Marktführer bei den jungen Zuschauer:innen.

Gewinnerin Lea: "Es ist alles so verrückt. Ich bin das gerade? Ich habe diesen Moment erlebt? Das ist unbeschreiblich. Ich glaube, ich werde erst morgen realisieren, dass ich gewonnen habe."

Gewinner Jermaine: "Die Gefühle gehen auf und ab. Totale Achterbahn. Es wird sicher eine Woche dauern, bis es in meinem Kopf ankommt, dass ich wirklich gewonnen habe."

Beide Models gewinnen nicht nur den Titel, sondern jeweils auch eine Siegerprämie von 100.000 Euro und das Cover der Harper's Bazaar. Jermaine ist dazu noch das erste männliche Model auf dem Modemagazin.

Wie lief das Finale ab?

Das große Show-Opening stand ganz unter dem Motto "Show me Love". Von der Studiodecke flatterten rote Herzen, Soul Ikone Robin S. sang ihren großen Hit und die Top 20 Models versprühen in ihren roten Herzchen-Outfits von Marina Hoermanseder Liebe und beste Laune.

Jetzt müssen die Finalistinnen und Finalisten zeigen, was sie in den letzten 19 Wochen gelernt habe: In ihrem ersten Walk laufen sie in Kreationen von Modeschöpfer Wolfgang Joop über den Catwalk und Popsängerin Sabrina Carpenter singt ihren aktuellen Welthit "Espresso".

Das erste Fotoshooting des Abends: Weltmeister trifft Weltklasse-Fotograf. Beim Fußball-Shooting mit Bastian Schweinsteiger und Rankin können die Models im Fußball-Tor ihre Model-Posen unter Beweis stellen. Welches Foto überzeugt die Modelchefin?

Dann die ersten beiden Entscheidungen: Julian und Luka (24, Frankfurt am Main, Hessen) und Fabienne (21, Solingen, NRW) werden Dritte. Die Zwillinge danken Heidi Klum mit einer einstudierten Tanz-Choreografie.

In kunstvollen, aufblasbaren Fantasieskulpturen von Modedesigner Jack Irving laufen die Models ihren zweiten Catwalk. Nach dem dritten Walk fallen die schwierigen, finalen Entscheidungen. Ladies first. Lehrarmtsstudentin Xenia (24, Hof, Bayern) wird Zweite. Und Lea (24, Düsseldorf, NRW) "Germany's Next Topmodel" 2024.

Dann die letzte Entscheidung des Abends: Welcher Mann ist der erste Mann auf dem Cover der Deutschen Harper's Bazaar? Heidi Klum krönt Jermaine (20, Kassel, Hessen), Linus (25, Berlin) wird Zweiter.

Bewerberungsphase für die 20. Staffel läuft!

Kaum ist das Finale vorbei, steht schon die 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" in den Startlöchern. Die Modelchefin sucht auch 2025 wieder nach Männern und Frauen, die "Germany's Next Topmodel" werden wollen. Ab heute können sich alle Interessenten auf https://www.redseven.de/gntm20 bewerben. Es gibt keine Einschränkungen. Man muss nur mindestens 18 Jahre alt sein.

Aktuelle Informationen und Bildmaterial zur Finalshow finden Sie auf unserer Presseseite presse.prosieben.de/GNTM2024 und auf GNTM.de

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 14.06.2024 (vorläufig gewichtet)

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell