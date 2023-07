ZDF

"Einzeltäter" – ZDF zeigt Dokumentarfilm-Trilogie von Julian Vogel

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Drei Dokumentarfilme widmen sich den Hinterbliebenen der Opfer der rechtsterroristischen Attentate in München 2016, Halle 2019 und Hanau 2020. Autor und Regisseur Julian Vogel zeigt die Wechselwirkungen zwischen Trauerarbeit der Betroffenen und politischer Deutung der Tat. "Einzeltäter – München", Teil eins der Trilogie, zeigt ZDF/Das kleine Fernsehspiel am Montag, 24. Juli 2023, um 0.00 Uhr. Alle drei Teile stehen anlässlich des Jahrestags des Münchner Attentats am 22. Juli 2023 ab Freitag, 21. Juli 2023, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek. Am 22. Juli 2016, dem Jahrestag der Taten des Rechtsterroristen Anders Breivik, erschießt ein junger Mann am Olympia-Einkaufszentrum in München neun Menschen mit Migrationshintergrund und danach sich selbst. Trotz offensichtlicher Hinweise auf das rassistische Motiv des Täters, wurde die Tat von den Ermittlungsbehörden als Amoklauf eingestuft und nicht als politisch motivierte Gewaltkriminalität anerkannt. Arbnor Segashi hat bei dem Anschlag seine kleine Schwester verloren, Sibel und Hasan Leyla ihren Sohn. Während Arbnor versucht, seine traumatisierten Eltern zu unterstützen und das finanzielle Überleben der Familie zu sichern, kämpft Familie Leyla darum, dass die Tat als rechter Terror anerkannt wird. Erfolg haben sie erst, nachdem die rechtsextremen Anschläge von Halle und Hanau die Bundesrepublik erschüttern. "Ich versuchte einen Film zu realisieren, der den Angehörigen von München eine Stimme gibt. Deren verzweifelter Kampf um Anerkennung änderte sich mit dem antisemitischen und rassistischen Anschlag von Halle 2019. In Folge des Anschlags wurde der Rechtsextremismus durch den Verfassungsschutz als aktuell größte Bedrohung der Sicherheitslage in Deutschland eingestuft", so Julian Vogel. Der Dokumentarfilm "Einzeltäter – München" ist der erste Teil der Trilogie "Einzeltäter" (Deutschland 2023), die sich Menschen widmet, die bei den rechtsextremen Anschlägen von München 2016, Halle 2019 und Hanau 2020 Angehörige verloren haben. "Einzeltäter – München" sowie "Einzeltäter – Halle" und "Einzeltäter – Hanau" stehen ab Freitag, 21. Juli 2023, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek. Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Claudia Hustedt, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-15952. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Im ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend: - die Pressemappe - die Filme als Presse-Preview (nach Login) Das kleine Fernsehspiel finden Sie hier.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell