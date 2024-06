ProSieben

35 Stunden vor dem Finale. Wie bereiten sich die #GNTM-Models auf den Abend vor?

Unterföhring (ots)

Laufsteg-Training, Sport, positive Einstellung. Wie bereiten sich die Finalistinnen und Finalisten Fabienne (21, Solingen), Jermaine (20, Kassel), Julian und Zwilling Luka (24, Frankfurt am Main), Lea (24, Düsseldorf), Linus (25, Berlin) und Xenia (24, Hof) auf das Live-Finale am Donnerstag, 13. Juni, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn vor?

Xenia: "Neben dem Üben für das Laufen auf dem Catwalk bereite ich mich vor allem mental vor. Ich möchte mit der besten Einstellung in das Finale gehen. Und zwar mit der Einstellung 'Xenia, du bist die Beste und du hast das Zeug dafür.' Ich rede viel mit mir selbst und hole auch Kraft von meinen Freunden und meiner Familie."

Linus: "Ich freue mich sehr, bei einer so großen Show mit Publikum und vor allem meiner Familie und Freunden dabei zu sein. Ich habe lange darauf hingearbeitet. Ich nehme alles mit, was ich in der Show gelernt habe, treibe viel Sport und gehe entspannt und voller Freude ins Finale!"

Lea: "Vor dem Finale werde ich mir die vergangenen Final-Shows ansehen und schauen, was auf uns zukommen könnte. Ansonsten versuche ich mich auch ein kleines bisschen auf den Fall vorzubereiten, dass ich nicht gewinnen könnte."

Julian und Zwilling Luka: "Wir freuen uns, vor unseren Freunden und unserer Familie performen zu dürfen. Vor dem Finale werden wir uns mit Catwalk-Training und viel Sport vorbereiten, um einen klaren Kopf zu bewahren."

Jermaine: "Ich bin der Meinung, dass man sich gar nicht richtig vorbereiten kann. Wir hatten ja die letzten Wochen auch nie Vorbereitungszeit, sondern wurden immer ins kalte Wasser geworfen. Aber Sport ist natürlich immer was Gutes!"

Fabienne: "Tatsächlich bereite ich mich viel mehr geistig als körperlich auf das Finale vor. Ich lasse Dinge gerne auf mich zukommen. Am meisten freue ich mich natürlich auf die Aftershowparty! Und darauf, nochmal alle zusammen zu sehen und die ganze Reise zu reflektieren."

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Live-Finale am Donnerstag, 13. Juni 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

