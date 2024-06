ProSieben

10. Juni 2024. Bitte nicht nachmachen!

Liebe Fußballnationalmannschaft,

auch wenn es wirklich großes Entertainment ist, bitte den folgenden Inhalt nicht auf dem Spielfeld nachmachen.

Sebastian Pufpaff spielt am Mittwoch auf ProSieben bei "EM total" den beliebten "TV total Blind Kick".

Und das passiert sonst noch bei "EM total":

Sebastian Pufpaff begrüßt die Europameisterschaft im eigenen Land mit "EM total" am Mittwoch auf ProSieben

Was darf bei der so gut wie offiziellen Europameisterschafts-Vorfeier außerdem nicht fehlen? Natürlich ein so gut wie offizielles Europameisterschaftsorakel. Wer wäre in dieser Rolle vertrauenswürdiger und aussagekräftiger als der elffache Nationalspieler Patrick Owomoyela?

"EM total" stimmt die Fans zwei Stunden lang auf die EM im eigenen Land zwei Tage später ein.

Mit "EM total", am Mittwoch, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn verabschiedet sich "TV total" in die Sommerpause.

