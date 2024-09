Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Procter & Gamble investiert in den Standort Deutschland: P&G feiert Eröffnung des vollautomatisierten Hochregallagers in Euskirchen

Euskirchen (ots)

P&G investiert in die Produktivität des Standorts und stärkt das Liefernetzwerk für den Einzelhandel in der DACH-Region und Europa

P&G setzt mit dem neuen Gebäude auf modernste Technologie und Automatisierung

Procter & Gamble feiert die Erweiterung des Distributionszentrums mit der Eröffnung des neuen vollautomatisierten Hochregallagers auf dem Betriebsgelände in Euskirchen. Das neue vollautomatisierte Hochregallager stellt einen bedeutenden Schritt in der strategischen Entwicklung des Standorts dar und stärkt die Produktivität und Lieferkapazität in Euskirchen.

P&G Euskirchen schafft neue Kapazitäten für P&G Geschäft in Europa

Das knapp 30 Meter hohe und 90 Meter breite Gebäude bietet Platz für über 19.000 zusätzliche Palettenstellplätze. Damit schafft das Lager Raum zur Steigerung der Effizienz und Produktivität in Euskirchen. Darüber hinaus stärkt P&G mit der Investition von fast 50 Millionen Euro die Lieferkapazitäten und die Resilienz der gesamten Supply Chain für den Einzelhandel in der DACH-Region.

Modernste Technologie und hoher Automatisierungsgrad

Die Abläufe im neuen Hochregallager entsprechen höchsten Qualitätsstandards: unter Einsatz modernster Technologien und High-Tech-Ausstattung erfolgt der Betrieb vollkommen autonom. Vom Kapazitätsmanagement, über den Ein- und Auslagerungsprozess und den Palettentransport mit Hilfe modernster Robotertechnologie erfolgen alle Prozesse innerhalb des Gebäudes computergesteuert. Damit setzt Euskirchen neue Standards für das automatisierte Lagermanagement. Neben höchsten technischen Anforderungen stehen beim Bau und Betrieb Nachhaltigkeitsaspekte und Effizienz an erster Stelle. Der Betrieb entspricht den strengen Nachhaltigkeitsrichtlinien des Unternehmens. Dazu zählen effiziente, programmierbare LED-Leuchten, ein Luftbehandlungssystem mit Wärmerückgewinnung sowie ein Air Night Cooling System.

"Wir sind stolz auf die Eröffnung unseres neuen Hochregallagers in Euskirchen. Dieses Lager ist ein wichtiger Schritt für P&G und ermöglicht es uns, unsere Kapazitäten in Europa signifikant zu erweitern", sagt Selda Oren, Standortchefin in Euskirchen.

"Mit modernster Technologie und einem Fokus auf Nachhaltigkeit setzen wir neue Standards für das automatisierte Lagermanagement. Dieses Projektunterstreicht unser Engagement für eine effiziente und umweltfreundliche Unternehmensführung", fügt Astrid Teckentrup, Vorsitzende der Geschäftsführung von Procter & Gamble in der DACH-Region zu.

Über P&G

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com .

