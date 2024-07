Straubinger Tagblatt

AfD in Bayern

Straubing (ots)

(...) Die Scham in der Politik hat abgedankt. Jedenfalls bei der Bewertung der AfD. Während den von der AfD sogenannten "Altparteien" jeder verbale Ausrutscher einer ihrer Protagonisten schwer angekreidet und abgestraft wird, genießen die Rechtspopulisten Narrenfreiheit. Dagegen scheint kein Kraut gewachsen zu sein. Und jede Niederlage vor Gericht nährt das Narrativ von der verfolgten Unschuld - siehe Donald Trump. (...) Die "Altparteien" müssen sich eingestehen, dass sie immer noch keine wirksame Strategie gegen die Rechtspopulisten gefunden haben. Das zeigen auch Umfragen zu den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern im September, in denen die AfD klar vorne liegt. Sie könnte stärkste Kraft werden. Da können die bayerischen Verfassungsschützer beobachten und informieren, so viel sie wollen.

