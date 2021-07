KVB Finanz

Kreditbetreuung in Corona-Zeiten auch zuhause möglich bei der KVB Finanz

Die Beschränkungen und Regeln aufgrund der Corona-Pandemie prägen auch im weiteren Verlauf von 2021 alle Lebensbereiche nachhaltig, sei es das Berufs- oder das Privatleben. Geplante Wunschprojekte, die mit hohen finanziellen Ausgaben verbunden sind und einer passenden Finanzierung bedürfen, müssen deshalb aber nicht auf Eis gelegt werden. Die KVB Finanz steht ihren Kunden unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Auflagen auch weiterhin als Kreditvermittler zur Seite.

Kundenzufriedenheit steht für die KVB Finanz an erster Stelle

Ob Immobilienkauf, Baufinanzierung, Autokauf oder Umschuldung: Die KVB Finanz legt als einer der führenden Kreditvermittler besonderen Wert auf die Zufriedenheit ihrer Kunden. "Kundenzufriedenheit kommt bei uns an erster Stelle. Dafür geben wir jeden Tag aufs Neue ganz selbstverständlich unser bestes", erklärt Marc Kloetzel, Leiter Vertrieb und Prokurist der KVB Finanz. Das Familienunternehmen blickt bereits auf über 45 Jahre Berufserfahrung und über 100.000 zufriedene Kunden zurück. Dabei setzt die KVB Finanz auf die persönliche Betreuung ihrer Kunden und die Auswahl der passenden Finanzierungsmöglichkeiten mit Blick auf die aktuellen Lebensumstände, sei das für Rentner, Familien, Singles, Studenten oder Unternehmer.

Aktuelle Corona-Regeln: Die Gesundheit der Kunden geht vor

Um die Finanzierungsanliegen ihrer Kunden auch in Zeiten von Corona gewährleisten zu können, ergreift die KVB Finanz Schutzmaßnahmen entsprechend der aktuellen Corona-Regeln. So ist es weiterhin möglich, den persönlichen Service mit den Mitarbeitern der KVB Finanz in einer der 15 Filialen in Anspruch zu nehmen. Zum Schutz der Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden werden hierbei die AHA-Regeln befolgt. So wird im persönlichen Gespräch ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten. Innerhalb von Büroräumen ist der Abstand durch ein Plexiglas als Abtrennung zwischen Kunde und Mitarbeiter sichergestellt. Zu den Hygiene-Maßnahmen zählen weiterhin das regelmäßige Waschen und Desinfizieren der Hände. Zum Schutz des Kunden verzichten die Mitarbeiter auf das Schütteln der Hände. Darüber hinaus gilt an den Standorten eine allgemeine Maskenpflicht, wobei die Mitarbeiter ihre Mund-Nasen-Bedeckung regelmäßig wechseln. Das wichtigste: Um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen und die Sicherheit zu gewährleisten, finden trotz sinkender Fallzahlen regelmäßige Testungen statt. Darüber hinaus herrscht unter den Mitarbeitern eigenverantwortlich eine hohe Impfbereitschaft,

Die KVB Finanz betreut ihre Kunden auch zuhause

Neben diesen Corona-Schutz-Maßnahmen gemäß der AHA-Formel, ermöglicht es der Service der KVB Finanz, dass die Mitarbeiter ihre Kunden zu vereinbarten Terminen wie gewohnt auch zuhause aufsuchen. Hände-Desinfektion, Abstand halten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes werden selbstverständlich auch in dieser Situation umgesetzt, sodass die KVB Finanz die - vor allem für Kunden - besonders zuvorkommenden Hausbesuche auch weiterhin wahrnehmen kann. Kredittermine zuhause können für den Kunden unter Umständen sogar sicherer sein als Filialtermine, da es zu weniger Kontakten mit weiteren Personen kommt, sei es in der Filiale selbst oder auf dem Weg dorthin, wie zum Beispiel bei der Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Vorsorglich empfehlen die Mitarbeiter der KVB Finanz ihren Kunden, dass sie bei Hausbesuchen ebenfalls zur Alltagsmaske greifen sollten, um sich gegenseitig bestmöglich zu schützen.

Online-Termine für individuelle Finanzierungsvorhaben möglich

Um eine mögliche Ansteckungsgefahr noch weiter zu minimieren und dem Wunsch nach einem individuellen Finanzierungsplan ihrer Kunden dennoch gerecht zu werden, bietet die KVB Finanz außerdem nach wie vor Online-Termine insbesondere für Personen aus den Risikogruppen an, dazu gehören zum Beispiel Rentner oder Personen mit Vorerkrankungen. So stehen die Kunden, die einen Kredit in Anspruch nehmen wollen, trotzdem im persönlichen Austausch mit den Finanzexperten, die jederzeit flexibel auf ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche eingehen können. Sie verschaffen sich nicht nur einen Rundum-Blick über die finanzielle Lage ihrer Kunden und ermitteln einen maßgeschneiderten Kredit mit den besten Konditionen, sondern behalten bestehende Verbindlichkeiten immer im Blick. Die Experten der KVB Finanz können so zum Beispiel rechtzeitig ermitteln, wann eine Umschuldung älterer Kredite mit schlechten Konditionen sinnvoll werden kann. Der individuelle All-inclusive-Service der KVB Finanz mittels Online-Terminen hebt sich so nicht zuletzt von anderen Online-Krediten über Vergleichsmaschinen ab. Die Kunden bleiben finanziell flexibel und erhalten mehr Lebensqualität und Sicherheit, ganz unabhängig davon, welchen Kredit die KVB Finanz ermittelt.

Finanzierungsmöglichkeiten der KVB Finanz: Vom Ratenkredit bis zur Hausfinanzierung

Gerade während der Corona-Krise steigt das Bedürfnis nach mehr Sicherheit, nicht allein in finanzieller Hinsicht. Familien möchten sich vielleicht mit den eigenen vier Wänden von Mietpreisen unabhängig machen und in die Zukunft investieren, ganz unabhängig davon, ob die Immobilie als Geldanlage oder sicheres Zuhause gedacht hat. Der Immobilienkauf oder Hausbau ist ein bedeutender Schritt, bei dem es einiges zu beachten gilt. Die Experten der KVB Finanz können Familien bei der Suche nach einem passenden Darlehen unterstützen. Zu bedenken ist etwa, dass eine Hausfinanzierung mit oder ohne Eigenkapital möglich ist. Zudem können Fördergelder bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragt und unterschiedliche Kreditformen in Anspruch genommen werden, ob Annuitäten-, Volltilger- oder variables Darlehen.

Neben einer Bau- oder Hausfinanzierung ermittelt die KVB Finanz für ihre Kunden außerdem passende Kredite für deutlich kleinere Vorhaben, die einer Finanzierung bedürfen, wenn das Ersparte nicht ausreicht. Der Kauf einer neuen Küche kann etwa mithilfe eines Wohnkredits, der Kauf eines neuen Autos dagegen mit einem Autokredit geleistet werden. Für andere Finanzierungsvorhaben ist ein Ratenkredit, der an keinen Zweck gebunden ist, die richtige Wahl. Das große Portfolio an Finanzierungen der KVB Finanz betrifft nicht zuletzt auch aktuelle Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung, wie zum Beispiel für Unternehmen, die in diesen Zeiten auf die staatliche Corona-Hilfe angewiesen sind, die nur gemeinsam mit einem Finanzinstitut beantragt werden kann.

Die KVB Finanz ermöglicht finanzielle Sicherheit in Krisenzeiten

Gerade in schwierigen Zeiten wie der aktuellen Coronakrise rückt die KVB Finanz die Kundenzufriedenheit in den Fokus ihres Interesses und bietet ihren Kunden trotz der Beschränkungen weiterhin die Möglichkeit, ihre Vorhaben zu finanzieren. Die Finanzexperten setzen dabei auf Vertrauen und gute Zusammenarbeit, damit ihre Kunden von möglichst niedrigen Zinsen, einer flexiblen Laufzeit und schnellen Auszahlung profitieren. Denn die finanzielle Sicherheit und eine planbare Zukunft sind gerade jetzt für die Kunden von größter Bedeutung.

Über die KVB Finanz GmbH

Seit der Gründung vor über 45 Jahren steht die Familie Kloetzel mit der KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte, individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden, zu ermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihre Kunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt. Dabei sind faire Konditionen, Professionalität und Verantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie für Familien denkt und handelt die KVB Finanz immer in Generationen.

