Saarbrücker Zeitung

Saar-Ministerpräsident Hans lobt Laschet als "guten Teamchef"

Saarbrücken (ots)

Nach den Sitzungen der CDU-Gremien hat der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans die Führungsqualitäten des neuen Parteivorsitzenden Armin Laschet gelobt. Hans sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Dienstag): "Armin Laschet hat in den beiden Gremiensitzungen der CDU - Präsidium und Bundesvorstand - bewiesen, dass er ein guter und integrierender Teamchef sein wird."

Nach seiner Wahl zum Vorsitzenden leitete Laschet am Montag zum ersten Mal die CDU-Gremien. Hans betonte weiter, nach den streitbaren Auseinandersetzungen, die ein Kandidatenwettlauf um den Vorsitz mit sich bringe, tue Laschet jetzt das Richtige: "Er versucht die unterlegenen Mitbewerber, auch Friedrich Merz, in die Arbeit einzubinden." Der neue Vorsitzende zeige zudem "Führungsstärke", in dem er vorschnellen Lockerungsdebatten um die gerade beschlossenen Corona-Maßnahmen eine klare Absage erteile. "Alles andere wäre unredlich und schafft kein Vertrauen in der Bevölkerung", sagte Hans.

Pressekontakt:

Saarbrücker Zeitung

Büro Berlin



Telefon: 030/226 20 230

Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell