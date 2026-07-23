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Luxushütte oder Bruchbude? "Good Luck Guys" startet am Donnerstag, 30. Juli, auf Joyn

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München (ots)

Luxushütte oder Bare Minimum? Die neue Staffel "Good Luck Guys" startet am Donnerstag, 30. Juli 2026, auf Joyn, mit einer Überraschung für die Reality-Adventurer. Direkt nach ihrer Ankunft am Lost Beach wartet auf die frisch gebildeten Teams das erste große Spiel der Staffel. Hier geht es nicht nur um Ruhm und Ehre, denn das Siegerteam sichert sich eine mächtige Belohnung: Die Gewinner bestimmen die Verteilung der begehrten Strandhütten. Wer schläft in der Luxus-Hütte? Wer muss sich mit dem Nötigsten zufriedengeben? Und welches Team landet in der Unterkunft, in der praktisch nichts vorhanden ist?

Diese zwölf Reality-Adventurer kämpfen um den Sieg:

Nelly (25) hat zwar nicht ihr "Perfect Match" in Calvin Ogara (23) gefunden, startet das Abenteuer am Lost Beach aber mit ihrem neuen Freund Dion Brown (27) . Doch der trifft in Thailand auf seine Ex Jeje Lopes (29) . Ist das Liebeschaos am Lost Beach damit vorprogrammiert? Good Luck Guys.

hat zwar nicht ihr "Perfect Match" in gefunden, startet das Abenteuer am Lost Beach aber mit ihrem neuen Freund . Doch der trifft in Thailand auf seine Ex . Ist das Liebeschaos am Lost Beach damit vorprogrammiert? Good Luck Guys. Reality-Sternchen Beverly (34) ist die Ex-Affäre von Fußballer Max Willschrey (30) . Schießt er am Lost Beach gegen sie?

ist die Ex-Affäre von Fußballer . Schießt er am Lost Beach gegen sie? Die Reality-Party-Queen Hati Suarez (26) kennt das Reality-Drama wie kaum eine andere. Doch wie schlägt sie sich, wenn statt Intrigen plötzlich Survival-Skills gefragt sind?

kennt das Reality-Drama wie kaum eine andere. Doch wie schlägt sie sich, wenn statt Intrigen plötzlich Survival-Skills gefragt sind? Nadja Großmann (27) kennt die Promi-Welt in- und auswendig - jetzt muss sie sich in der Wildnis beweisen.

kennt die Promi-Welt in- und auswendig - jetzt muss sie sich in der Wildnis beweisen. Der Content Creator Garry (22) verlässt die Social-Media-Welt und wagt den Sprung ins Reality-Abenteuer. Wie schlägt sich der Content Creator am Lost Beach?

verlässt die Social-Media-Welt und wagt den Sprung ins Reality-Abenteuer. Wie schlägt sich der Content Creator am Lost Beach? Der Traveler Maurice Spada (29) tauscht Ballermann auf Mallorca gegen den Lost Beach in Thailand. Hält er den harten Bedingungen stand oder läutet er am Ende die goldene Glocke?

tauscht Ballermann auf Mallorca gegen den Lost Beach in Thailand. Hält er den harten Bedingungen stand oder läutet er am Ende die goldene Glocke? Die Schminkbeauty Francesco Morelli (26) tauscht Lippenstift gegen Survival-Kit und muss beweisen, dass er auch abseits von Glamour bestehen kann.

tauscht Lippenstift gegen Survival-Kit und muss beweisen, dass er auch abseits von Glamour bestehen kann. Von der Modenshow zum Kokosnüsse Knacken:Wird Greta Barthel (27) jede Kokosnuss knacken?

Das ist "Good Luck Guys":

Willkommen am thailändischen Lost Beach! Ein Ort, an dem Freundschaften auf die Probe gestellt, Beziehungen ins Wanken geraten und Reality-Stars in den härtesten Challenges über sich hinauswachsen müssen. Zwölf Reality-Stars treten in Zweierteams gegeneinander an und tauschen ihren Luxus-Alltag gegen das Leben unter einfachsten Bedingungen. Challenge für Challenge kämpfen sie sich dem Finale entgegen. Ihr Überleben hängt dabei von einer besonderen Währung ab: den Perlen. Nur wer in den Pearl Games erfolgreich ist, kann sich damit Lebensmittel sichern. In der Muschelzeremonie entscheiden die Teams schließlich selbst, wer bleiben darf und wer den Lost Beach verlassen muss. Welches Team behält bis zum Schluss die Nerven? Wer kämpft sich zum Sieg?

"Good Luck Guys" ist eine Produktion von Banijay Productions Germany GmbH.

"Good Luck Guys", ein Joyn Original - die neue Staffel ab Donnerstag, 30. Juli 2026 kostenlos auf Joyn

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