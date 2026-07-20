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Wer stöckelt auf High Heels durch den Dschungel? Micaela Schäfer, Giulia Siegel und Kate Merlan werden auf Joyn zu "Dschungel Divas"

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München (ots)

Luxus, Beauty-Treatments und Champagner? Fehlanzeige. Statt der erwarteten Traumvilla landen in "Dschungel Divas - Jede Versuchung kostet" zehn Reality-Glamour-Queens im wohl härtesten Ladys-Only-Dschungelcamp - ab Montag, 22:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Zwischen Schlamm, Entbehrung und harten Challenges kämpfen die Kandidatinnen um 100.000 Euro - doch der Jackpot ist kein Fixgewinn und muss in jeder Folge erst erspielt werden. Gleichzeitig lauern überall Verlockungen: von Beautytreatments über Glitzer-Schaumbäder bis hin zu luxuriösen Extras. Jede einzelne Gönnung kostet bares Geld und schmälert den Jackpot. Wer verzichtet für das Team? Wer gönnt sich lieber selbst etwas? Und wer wird zur Queen der "Dschungel Divas"?

Diese zehn Reality-Stars wagen das Abenteuer "Dschungel Divas":

Reality-Urgestein Micaela Schäfer kennt das Rampenlicht wie kaum eine andere, doch bei den Dschungel Divas zählt mehr als der große Auftritt.

kennt das Rampenlicht wie kaum eine andere, doch bei den Dschungel Divas zählt mehr als der große Auftritt. DJ-Pult gegen Dschungelprüfung: Giulia Siegel bringt Diva-Energie, klare Kante und jahrzehntelange Reality-Erfahrung mit.

bringt Diva-Energie, klare Kante und jahrzehntelange Reality-Erfahrung mit. Tattoo-Queen Kate Merlan kennt den TV-Zirkus in- und auswendig - aber der Dschungel spielt nach eigenen Regeln.

kennt den TV-Zirkus in- und auswendig - aber der Dschungel spielt nach eigenen Regeln. Janina Youssefian liebt den großen Auftritt, aber im Dschungel gibt es keinen roten Teppich.

Reality-Rampensau Jessica Delion weiß genau, wie man Aufmerksamkeit erzeugt und wie man sie verteidigt.

weiß genau, wie man Aufmerksamkeit erzeugt und wie man sie verteidigt. Von der "taff Teenie-WG" zur Dschungelkämpferin: Pinar Sevim tauscht Großstadt-Glam gegen Matsch und Mücken.

tauscht Großstadt-Glam gegen Matsch und Mücken. Botox, Blitzlicht und Battle-Modus: Ingrid Pavic ist bekannt für klare Ansagen und dürfte im Camp nicht lange leise bleiben.

ist bekannt für klare Ansagen und dürfte im Camp nicht lange leise bleiben. Christin Okpara bringt Feuer, Ehrgeiz und null Geduld für Fake-Spielchen mit.

Social-Media-Star Bellydah liebt Glitzer, Glam und große Auftritte - aber was passiert ohne Filter?

liebt Glitzer, Glam und große Auftritte - aber was passiert ohne Filter? Zwischen Beauty, Biss und Big Personality: Jennifer Iglesias spielt selten leise und noch seltener nach fremden Regeln.

"Dschungel Divas - Jede Versuchung kostet" ab Montag, 3. August 2026, kostenlos auf Joyn und in SAT.1.

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