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Vom Kopfhörer auf den Screen: ProSiebenSat.1 bringt jetzt Video-Podcasts auf Joyn

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München (ots)

Joyn erweitert Streaming-Angebot um bekannte Video-Podcasts - darunter "Der Sophie Passmann Podcast", "SCHÖN LAUT", "Gysi gegen Guttenberg" und "Sisters in Crime"

Seven.One Media übernimmt die Vermarktung der neuen Bewegtbildinhalte

Podcasts sind aus dem Medienalltag nicht mehr wegzudenken und bei den Hörer:innen enorm beliebt. Nun bringt ProSiebenSat.1 das Erfolgsformat auch als Video auf den Screen und erweitert seine Streamingplattform Joyn gezielt um Video-Podcasts aus dem Seven.One Audio-Kosmos.

Zum Start umfasst das Angebot eine kuratierte Auswahl bekannter Formate - darunter "Der Sophie Passmann Podcast", "SCHÖN LAUT", "Make America Good Again!", "Gysi gegen Guttenberg" und "Sisters in Crime". Weitere Titel folgen in den kommenden Monaten - als Nächstes der Podcast "Kaffee & Kater" mit Malika und Joi. Die Vermarktung übernimmt der ProSiebenSat.1-Vermarkter Seven.One Media.

Mit der Integration auf Joyn erhalten die Video-Podcasts jetzt eine zusätzliche, hochwertige Ausspielungsheimat - und werden in die Bewegtbildvermarktung von Seven.One Media integriert. Für Werbekunden entsteht so ein noch breiteres Premium-Video-Inventar.

Lennart Harendza, Chief Revenue Officer Seven.One Media: "Mit Video-Podcasts bauen wir unser kuratiertes Bewegtbildangebot auf Joyn gezielt weiter aus und eröffnen unseren Werbekunden noch mehr Digital-Reichweite in einem hochwertigen CTV-Umfeld. Besonders spannend an den Inhalten ist vor allem die enge Beziehung zwischen Hosts und ihrer Community: Sie sorgt für Vertrauen und macht Video-Podcasts zu einem besonders wirkungsvollen und glaubwürdigen Werbeumfeld."

Möglich wird dieser Schritt durch die enge Verzahnung innerhalb der Gruppe: Während Seven.One Media die Monetarisierung der Video-Podcasts verantwortet, erschließt Seven.One Audio als Podcast-Spezialist die Inhalte, Joyn bietet als Streaming-Hub von ProSiebenSat.1 die ideale Umgebung zur Ausspielung an die Zuschauer:innen und Hörer:innen.

Alexander Krawczyk, Senior Vice President Seven.One Audio: "Mit diesem Schritt bringen wir die Stärken von Audio auf den großen Screen und machen Inhalte auch visuell erlebbar. Als führender Podcast-Vermarkter mit einem breiten, exklusiven Vermarktungs-Portfolio und unserer Produktionsschmiede Studio Bummens pflegen wir seit Jahren enge, vertrauensvolle Beziehungen zu Hosts und Partnern. Genau diese Nähe ist unser großer Vorteil: Sie ermöglicht es uns, Podcasts jetzt konsequent auch auf Joyn zu bringen."

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