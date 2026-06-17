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"Ich liebe Abenteuer, ich liebe Frauen und ich liebe Geld!" 13 Singles suchen in "Eden" die große Liebe - und zahlen für jede Lüge

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München (ots)

Ein erfundener Dackel, um schnell vom Date zu flüchten? Für Marvin (23) völlig normal. Die Behauptung, man sei noch Jungfrau? Für Phillip (26) eine bewährte Taktik. Flunkern scheint beim Dating Normalität - doch damit ist ab Donnerstag, 25. Juni 2026, in der neuen Joyn-Reality "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" Schluss. 13 Singles ziehen in das Paradies "Eden", um die große Liebe zu finden. Der Haken: Für jede Unwahrheit verliert die Gruppe 1.000 Euro aus dem gemeinsamen 100.000-Euro-Lovepot.

Diese Singles testen in "Eden" ihre Ehrlichkeit:

Ann-Marie (28, Oebisfelde): Die bislang einzige Beziehung der Verwaltungsfachangestellten dauerte vier Jahre. "Eden" ist ihr erstes TV-Format: "Ich spiele immer mit offenen Karten - auch beim Dating."

Charline (29, Düsseldorf): Nachdem sie 2023 bei "Temptation Island" betrogen wurde, hat die Kauffrau für Büromanagement genug von falschen Versprechungen. Bei "Eden" sucht sie eine stabile Beziehung ohne Spielchen: "Ich habe keine Lust mehr auf oberflächliches Dating. Mich interessiert, was passiert, wenn man Menschen wirklich kennenlernt."

Coco (24, Duisburg): Laut eigener Aussage begannen und endeten bisher alle Beziehungen der Wirtschaftsinformatik-Studentin mit Lügen. Bei "Eden" will sie nun herausfinden, ob die Wahrheit vielleicht doch der bessere Weg ist: "Manchmal bin ich sogar zu ehrlich."

Jaime (24, Thaleischweiler): Die Versicherungskauffrau ist extrovertiert, liebt es zu flirten und ist für jeden Spaß zu haben. "Ich bin jemand, der sich in Kennenlernphasen schnell zurückzieht. Hier möchte ich mich komplett auf die Erfahrung und Gefühle einlassen und mich wieder öffnen, ohne Angst, verletzt zu werden."

Julia (27, Neureichenau): Auf einem Bergbauernhof bei ihren Großeltern aufgewachsen, legt Julia dennoch viel Wert auf ihr Äußeres. Mit 27 hatte Julia bereits sechs Beziehungen, keine davon war langfristig gesund oder erfüllend. "Ich versuche möglichst ehrlich zu sein, aber manchmal fällt es mir auch schwer, jemanden mit meinen Worten zu verletzen."

Samira (25, Gelsenkirchen): Sport, Reisen, Festivals und Modeln: Samira ist immer in Bewegung. Bei "Eden" will sie beweisen, dass ihre direkte Art auch unter Druck hält: "Ich halte mich für eine total transparente Seele. Meine Ex-Partner würden sagen, dass ich so ehrlich bin, dass es wehtut."

Sofia (26, Wien): Die Social-Media-Managerin ist seit drei Jahren Single und sucht nun wieder nach echter Stabilität. Wenn man sie sauer macht, kann sie aber auch ungemütlich werden: "Absolutes No-Go, wenn er irgendwie probiert, kontrollierend zu sein oder versucht, mich einzuschränken."

Nico (26, Eschweiler): Als Ex-Soldat bei der Bundeswehr und mit seinem sportlichen Lifestyle lebt Nico ein sehr aktives Leben. Seit seinem 17. Lebensjahr war er fast durchgängig in Beziehungen.

Marvin (23, Bochum): Nach sechs Jahren Beziehung genießt der angehende Elektrotechnik-Meister sein Singleleben - inklusive kreativer Dating-Ausreden. Seine legendärste Lüge? "Dass ich einen Dackel zu Hause habe, der ohne mich nicht einschlafen kann."

Phillip (26, Wien): Der Karosseriebautechniker war mit seiner letzten Partnerin sogar verlobt und hat eine vierjährige Tochter. Auf die Frage, was seine größte Lüge beim Dating war, antwortet er schlicht: "Dass ich noch Jungfrau bin."

Roberto (26, Ludwigshafen am Rhein): Nach seiner Reality-TV-Erfahrung bei "Temptation Island" (2024) stellt sich der Fitness- und Personaltrainer nun der Wahrheitsprobe in "Eden". Seine Motivation bringt er auf den Punkt: "Ich liebe Abenteuer, ich liebe Frauen und ich liebe Geld."

Slei (33, Frankfurt): Nachdem seine sechsjährige Beziehung in die Brüche ging, hat der Fitnesscoach bei "Eden" klare Vorstellungen: "Loyalität auf die 1! Treue und dass man zusammen Spaß, Freude und eine schöne Zeit hat - sich Gutes tut und miteinander auch eine beste Freundschaft pflegt."

Tarek (28, Coburg): Der selbstständige Bauunternehmer bringt bereits Reality-Erfahrung als Verführer bei "Temptation Island" (2025) mit. Nach einer Party-Phase will der Beziehungstyp nun bewusst Zeit fürs Dating finden: "Ich hoffe, dass mir hier die große Liebe über den Weg läuft."

Liebe oder Lüge: So funktioniert "Eden"

13 Singles suchen ihr perfektes Match, denn nur wer sich am Ende als Paar findet, hat die Chance auf bis zu 100.000 Euro. Der Haken: Regelmäßig werden die Kandidaten an den Lügendetektor gebeten, um ihre Authentizität zu testen. Für jede Unwahrheit werden der Gruppe 1.000 Euro vom Jackpot abgezogen. Die Fragen sind gnadenlos: "Sind Deine Gefühle echt?", "Hast Du gestern heimlich eine andere geküsst?", "Ist das Kennenlernen für Dich nur ein Spiel?". Hier beginnt die moralische Zwickmühle: Wer lügt, um die frische Romanze zu retten, schmälert die Kasse der gesamten Gruppe. Wer hingegen bei der schmerzhaften Wahrheit bleibt, schont zwar das Preisgeld, riskiert aber dafür das sofortige Aus beim Date. "Eden" wird zum ultimativen Härtetest für jedes Kennenlernen: Hält junge Liebe die nackte Wahrheit aus?

Entwickelt und produziert wird "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" von Redseven Entertainment.

"Eden - Du bezahlst für jede Lüge" - 20 Folgen ab Donnerstag, 25. Juni 2026, streamen auf Joyn und ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 22:20 Uhr, auf ProSieben

Pressekontakt: Lisa Wittke phone: +49 (0) 89 95 07 - 1129 email: lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Isabella Toennes phone: +49 (0) 89 95 07 - 1172 email: isabella.toennes@seven.one Joyn Der Streamingdienst der ProSiebenSat.1 Media SE

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