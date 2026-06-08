Joyn

Erfolgreich! Das Nutzungsvolumen von Joyn wächst im Mai um 42,8 Prozent

München (ots)

Der Mai bringt Freude. Joyn wächst im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,1 Prozent und erreicht 11,6 Millionen Zuschauer:innen (2025: 10,3 Millionen, kumulierte Nettoreichweite Z ab 3). Noch erfreulicher ist der Blick auf das Nutzungsvolumen: Mit einem satten Plus von 42,8 Prozent Wachstum steigert sich das Nutzungsvolumen überproportional stark.*

Topmodels in Topform: Der ProSieben-Hit "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" beweist im Mai seine exzellente Form auf Joyn und legt seine stärkste Performance auf der Streamingplattform ever hin. Die SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis" zeigt sich im Mai von ihrer besten Seite und wächst im Vergleich zum Vorjahresmonat. In den Mai-Charts von Joyn ebenfalls vorne platziert: Der US-Seriengigant "Navy CIS", die Joyn-Dating-Reality "Match my Ex" und die Adventure-Serie "The Hunt".

*Alle Wachstumswerte im Vergleich zum Vorjahresmonat. Basis: Marktstandard Bewegtbild AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Erstellt: 08.06.2026

Pressekontakt:

Christoph Körfer

VP Content Communications

christoph.koerfer@seven.one

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