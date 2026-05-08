Joyn

Erfolgreichster Monat aller Zeiten! Joyn begeistert im April 12,5 Millionen Zuschauer:innen

München (ots)

Joyn stellt im April seinen bisherigen Rekord ein und erreicht 12,5 Millionen Zuschauer:innen (kumulierte Nettoreichweite Z ab 3). Damit feiert die Streamingplattform der ProSiebenSat.1-Gruppe im April 2026 ihren erfolgreichsten Monat aller Zeiten - und verweist RTL+ erneut auf die Plätze. Auch der Blick auf das Joyn-Wachstum im Vergleich zum Vorjahresmonat ist erfreulich zweistellig: Die Nettoreichweite wächst um 25,4 Prozent, das Nutzungsvolumen um 28,5 Prozent.*

Diese Programme haben den April zum Erfolg getrieben: Spitzenreiter auf Joyn sind die ProSieben-Hits "Wer stiehlt mir die Show?", "Germany' Next Topmodel - by Heidi Klum", die Creator-Programme "THE RACE" und "Most Wanted" sowie der SAT.1-Dauerbrenner "Die Landarztpraxis" und die SAT.1-Reality "Promis unter Palmen".

*Alle Wachstumswerte im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Basis: Marktstandard Bewegtbild

AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Erstellt: 08.05.2026

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