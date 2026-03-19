European Sperm Bank

Fertio übernimmt die Berliner Samenbank und stärkt damit Angebote für Familiengründung in Deutschland

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Berlin/Kopenhagen (ots)

Globale Expertise. Lokale Erfahrung. Größere Auswahl.

Zwei erfahrene Organisationen vereinen ihre Expertise, um Wahlmöglichkeiten zu erweitern und Standards in der Samenspende weiterzuentwickeln.

Die Fertio Group, die internationale Unternehmensgruppe im Bereich Reproduktionsmedizin und Muttergesellschaft der European Sperm Bank, hat heute die Übernahme der Berliner Samenbank bekanntgegeben.

Die Berliner Samenbank ist eine 1999 in Deutschland gegründete renommierte Samenbank mit langjähriger Erfahrung im heimischen Markt; sie ist darin fest verwurzelt und steht seit vielen Jahren für qualitativ hochwertige und verantwortungsvolle Angebote im Bereich der Reproduktionsmedizin. Werte wie Respekt gegenüber allen Beteiligten, ein exzellenter Service sowie die Unterstützung unterschiedlichster Familienformen bilden die Grundlage der Partnerschaft mit Fertio.

Mit der Übernahme möchte die Fertio Group auf dem starken Fundament der Berliner Samenbank aufbauen und das Angebot für Frauen und Paare mit Kinderwunsch weiterentwickeln. Gemeinsam werden Fertio und die Berliner Samenbank eine noch größere Auswahl an Samenspendern bieten und gleichzeitig - durch die Verbindung internationaler Expertise mit lokaler Erfahrung - neue Impulse für die Reproduktionsmedizin setzen.

"Die Berliner Samenbank bringt wertvolles Know-how und mehr als 25 Jahre Engagement in Deutschland mit. Wir haben große Achtung vor dem aufrichtigen Einsatz des Teams, Menschen auf ihrem Weg zur Familiengründung zu begleiten. Die Partnerschaft bietet die Chance, das bisher Aufgebaute zu stärken und gleichzeitig neue Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln", sagt David T. Hansen, CEO der Fertio Group.

Ann-Kathrin Klym, Geschäftsführerin der Berliner Samenbank, ergänzt: "Wir haben in Fertio den richtigen Partner gefunden, um unsere umfassende lokale Expertise und die langjährigen Beziehungen im deutschen Markt mit den Ressourcen und Kompetenzen einer international agierenden Samenbank zu verbinden. Wir haben nicht nur das Engagement für alle Familienformen und den umsichtigen Umgang mit Familien, Spendern und durch Samenspende gezeugten Menschen gemeinsam; wir teilen auch den Anspruch an höchste Standards bei Spenderauswahl, Screening und Spender-Management."

Die Partnerschaft basiert auf gemeinsamen Grundwerten: Wertschätzung für alle beteiligten Menschen im Prozess, hochwertige medizinische Leistungen und ein klares Bekenntnis zu verantwortungsvoller Reproduktionsmedizin. Zugleich erfolgt der Zusammenschluss in einer Phase des Wandels im Markt - unter anderem mit Blick auf kommende regulatorische Entwicklungen, wie die EU-SoHO-Verordnung. Beide Organisationen sehen einen großen Mehrwert darin, ihre Erfahrungen zu bündeln, um zukünftige Anforderungen professionell und transparent zu gestalten.

Die Vision von Fertio ist der Aufbau eines internationalen Netzwerks von Unternehmen im Bereich der Reproduktionsmedizin, die eng zusammenarbeiten, Wissen teilen und gemeinsam neue Qualitätsstandards für reproduktive Gesundheitsleistungen entwickeln. Durch die Bündelung ihrer Kompetenzen wollen Fertio und die Berliner Samenbank Innovationen vorantreiben, Professionalität weiter stärken und neue Maßstäbe für Qualität im Bereich der Samenspende setzen.

Die Berliner Samenbank wird weiterhin unter ihrem bestehenden Namen tätig sein, künftig mit dem Zusatz "endorsed by Fertio". Die Biotechnologie-Ingenieurin Ann-Kathrin Klym - sie ist seit 2012 bei der Berliner Samenbank tätig - wurde zur Geschäftsführerin ernannt. Sie wird das Team schrittweise erweitern, um der steigenden Nachfrage nach Samenspendern in Deutschland gerecht zu werden und um die Kontinuität für Kundinnen und Kunden, Spender sowie Partner zu gewährleisten.

Für neue Patientinnen und Patienten in Deutschland ergeben sich künftig zwei Möglichkeiten innerhalb der Fertio-Gruppe: Sie können entweder aus der großen internationalen Spenderauswahl der European Sperm Bank wählen - einschließlich aller Spender aus Deutschland - und dabei auf die Unterstützung des deutschsprachigen Service-Teams der European Sperm Bank zurückgreifen. Oder sie können nach Spendern filtern, die direkt vom lokalen Team der Berliner Samenbank rekrutiert werden, und damit von der bewährten Betreuung und Expertise vor Ort profitieren.

Über Fertio

Die Fertio Group ist eine internationale Unternehmensgruppe im Bereich Reproduktionsmedizin und begleitet Menschen auf ihrem Weg zur Elternschaft. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung ist Fertio Eigentümer der European Sperm Bank sowie Anteilseigner der Community-Plattform IVF Babble. Das Unternehmen baut sein Netzwerk im Bereich reproduktiver Gesundheit kontinuierlich aus und plant in naher Zukunft weitere Partnerschaften und Unternehmensintegrationen.

Mithilfe der 2004 in Dänemark gegründeten European Sperm Bank wurden weltweit mehr als 60.000 Kinder in über 100 Ländern geboren. Seit 2022 gehört Fertio zur Investmentgesellschaft Perwyn.

Über Berliner Samenbank

Die Berliner Samenbank GmbH spielt seit 1997 eine zentrale Rolle in der Reproduktionsmedizin in Deutschland und hat mehr als 1.000 Paaren und Solomüttern dabei geholfen, ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Gegründet wurde sie von Dr. David Peet gemeinsam mit der ersten IVF-Praxis Berlins. Seitdem hat sich die Samenbank einen hervorragenden Ruf für klinische Qualität und Innovationskraft aufgebaut und ist heute eine etablierte Institution im Bereich der assistierten Reproduktion.

Im Zuge der aktuellen Transaktion wird sich Dr. Peet aus dem operativen Geschäft zurückziehen und seine Aufgaben als Geschäftsführer an Ann-Kathrin Klym übergeben. Die Biotechnologie-Ingenieurin begann ihre Karriere als klinische Embryologin und leitet seit 2012 das Labor der Berliner Samenbank. Zudem ist sie Schatzmeisterin des Deutschen Arbeitskreises Donogene Insemination.

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