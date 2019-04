European Sperm Bank

European Sperm Bank stellt sich für die Zukunft auf

Axcel übernimmt Mehrheitsanteile der dänischen Samenbank - und stärkt deren Präsenz in Deutschland

Die seit Oktober 2018 auch in Deutschland ansässige European Sperm Bank hat ihre Mehrheitsanteile an die nordische Private-Equity-Investmentgesellschaft Axcel verkauft. Mit dieser strategischen Entscheidung will die international erfolgreiche dänische Samenbank künftig auch in Deutschland noch mehr Paaren und Frauen bei der Erfüllung ihres Kinderwunsches unterstützen und der steigenden Nachfrage nach deutschen Samenspendern gerecht werden.

Die European Sperm Bank (ESB) wurde 2004 im dänischen Kopenhagen gegründet und ist heute eine der weltweit führenden Samenbanken. Seit ihrer Gründung bietet das bislang im Privatbesitz befindliche Unternehmen Frauen und Paaren mit Kinderwunsch in 99 Ländern individuelle Lösungen durch eine Vielzahl an Qualitäts-Samenspendern. Mehr als 34.000 Kinder in 25.000 Familien - darunter Paare sowie alleinstehende Frauen - wurden bereits mit einer Spenderinsemination der European Sperm Bank gezeugt. Allein im letzten Jahr zählte die Samenbank Kunden aus mehr als 70 verschiedenen Ländern. Die European Sperm Bank versteht sich als wertorientiertes Unternehmen; die operative Exzellenz bei Sicherheit, Service, Beratung und Qualität machen die Samenbank zu einem bevorzugten Partner von Kunden und Kinderwunsch-Kliniken weltweit.

"Unser Geschäft ist in letzten Jahren gesund und nachhaltig gewachsen. Wir konnten viele Familien und Singlefrauen in der ganzen Welt dabei unterstützen, die vielleicht größte und schönste Entscheidung ihres Lebens zu treffen", erklärt Annemette Arndal-Lauritzen, CEO der European Sperm Bank. "Mit der neuen Partnerschaft haben wir die Möglichkeit, noch mehr Menschen glücklich zu machen - und auch auf dem deutschen Markt weiter zu expandieren."

Erst im Oktober 2018 hatte die European Sperm Bank das Institut für Reproduktionsmedizin und Cryokonservierung (IRC) in Hamburg übernommen. Um der steigenden Nachfrage deutscher Kunden nach lokalem Spendersamen nachzukommen, verstärkt die European Sperm Bank über diesen Hamburger Standort die Suche nach deutschen Spendern.

Neue Anteilseigner sichern die Zukunft

"Wir verfolgen die Entwicklung der European Sperm Bank seit einigen Jahren und sind beeindruckt von der ausgeprägten Kundenorientierung des Unternehmens, der kompromisslosen Fokussierung auf Qualität und Compliance sowie den hohen ethischen Standards", so Thomas Blomqvist, Partner bei Axcel. "Wir freuen uns sehr auf die Aufgabe, die European Sperm Bank in ihrer weiteren Entwicklung weltweit und insbesondere auch auf dem deutschen Markt zu unterstützen."

Derzeit arbeitet die ESB an einem neuen Beratungskonzept, das den steigenden Ansprüchen der Kunden nach Informationen zu den Samenspendern gerecht wird. Ziel des Unternehmens ist die bestmögliche Unterstützung ihrer Kunden bei einer für sie elementaren Lebensentscheidung durch eine fachkundige und engagierte Beratung sowie eine transparente und direkte Kommunikation. Dabei legt das Unternehmen die höchsten Maßstäbe an - sowohl aus ethischer Sicht als auch in Bezug auf die Einhaltung der geltenden deutschen Gesetze.

So hat seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen ("Samenspender-registergesetz") im Juli 2018 jeder Mensch, der durch eine Samenspende im Rahmen einer ärztlich unterstützten künstlichen Befruchtung gezeugt worden ist, das Recht zu erfahren, von wem er abstammt. Dies geschieht durch Nachfrage bei einem zentralen Samenspenderregister, das beim Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information eingerichtet und geführt wird. Darüber hinaus ist die gerichtliche Feststellung der rechtlichen Vaterschaft des Samenspenders in diesen Fällen ausgeschlossen. Damit wird der Samenspender insbesondere von Ansprüchen im Bereich des Sorge-, Unterhalts- und Erbrechts freigestellt.

Neben Deutschland ist die ESB auch in Großbritannien mit einer eigenen Niederlassung in London aktiv.

Über die European Sperm Bank

Die European Sperm Bank wurde 2004 im dänischen Kopenhagen gegründet. Heute ist das Unternehmen eine der weltweit führenden Samenbanken und verfügt über 80 Mitarbeiter in Büros und Kliniken in Dänemark (Kopenhagen, Lyngby und Aarhus), Großbritannien (London) und Deutschland (Hamburg). Seit ihrer Gründung hat die European Sperm Bank Frauen und Paaren in 99 Ländern der Welt bei der Erfüllung ihres Kinderwunsches unterstützt. Mehr als 34.000 Kinder in 25.000 Familien - darunter Paare sowie alleinstehende Frauen - wurden bereits mit einer Spenderinsemination der European Sperm Bank gezeugt. Allein in 2018 zählte die Samenbank Kunden aus mehr als 70 verschiedenen Ländern. Die European Sperm Bank versteht sich als wertorientiertes Unternehmen; die operative Exzellenz bei Sicherheit, Service, Beratung und Qualität machen die Samenbank zu einem weltweit bevorzugten Partner von Kunden und Kinderwunsch-Kliniken. https://www.europeanspermbank.com/de/

