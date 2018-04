Auswertung von Das Örtliche zeigt Informationsbedürfnisse von Konsumenten / Öffnungszeiten, Marken & URL sind häufig gesuchte Informationen. Infografik: Das wollen Kunden von Unternehmen wissen. Verwendbar bei Nennung der Quelle. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/130317 / Die Verwendung... mehr Bild-Infos Download

Essen (ots) - An erster Stelle steht für Nutzer von Verzeichnisdiensten wie Das Örtliche, dass Unternehmen anführen, wann sie geöffnet haben. In einer repräsentativen Umfrage der GfK* gaben ganze 89 Prozent an, dass ihnen die Angabe von Öffnungszeiten bei der gewerblichen Suche wichtig ist. 83 Prozent möchten sich zudem zu den Leistungen und Produkten informieren, die ein Unternehmen anbietet. Genauso viele Befragte legen Wert darauf, dass alle Informationen klar und verständlich dargestellt werden.

Wozu Unternehmen informieren sollten: Internetseite, Parkplätze und Marken

Neben Infos zu den Öffnungszeiten und Leistungen sind Nutzern auch noch andere Details wichtig: 69 Prozent finden, dass die Internetadresse eines Dienstleisters ebenfalls nicht fehlen darf und mehr als jeder Zweite meint, dass es wichtig ist, Parkmöglichkeiten für Kunden anzugeben. Darüber hinaus ist es für 60 Prozent der Befragten von Interesse, welche Marken oder Produkte ein Anbieter führt. Folglich kann es nicht schaden, auch hierzu Angaben zu machen.

Ausführliche Firmen-Informationen zahlen sich aus

Eine ausführliche und detaillierte Angabe der Firmen-Informationen in Das Örtliche lohnt sich nicht nur für die Kunden: Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme entscheiden sich 86 Prozent der Nutzer dazu, Geld für ein Produkt oder eine Dienstleistung auszugeben. Für den Inserenten kann es sich deshalb zusätzlich lohnen, Bezahlmöglichkeiten für Kunden anzugeben. Denn ob bar, per Visa oder PayPal - fast jeder zweite Befragte ist daran interessiert, wie er das gewünschte Produkt schlussendlich bezahlen kann.

Nummer nicht parat? Auch dann hilft Das Örtliche!

"Wie war noch gleich die Nummer?" Sollte eine Telefonnummer oder Adresse nicht sofort parat sein, helfen Verzeichnismedien ebenfalls weiter: Fast jede fünfte gewerbliche Suche in Das Örtliche ist die nach einem empfohlenen Kontakt.

Über Das Örtliche:

Das Örtliche wird von Deutsche Tele Medien und 96 Verlagen Das Örtliche gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgebergemeinschaft gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Das Örtliche den Nutzern als Buch, online und mobil über www.dasoertliche.de sowie u.a. als Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2017 verzeichneten die Produkte von Das Örtliche medienübergreifend ca. 1,4 Mrd. Nutzungen*. Die Wortmarke Das Örtliche ist im Markenregister für die DasÖrtliche Zeichen-GbR eingetragen und kennzeichnet u.a. neben der typisch blau-weißen Farbkombination alle Produktausprägungen in sämtlichen Medien.

*Quelle: GfK Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2017; repräsentative Befragung von mehr als 15 Tsd. Personen ab 16 Jahren

Pressekontakt:

SMART PR GmbH

Yvonne Salcewics

Talstrasse 22-24

40217 Düsseldorf

Tel.: (0211) 2709 - 255

Fax: (0211) 2709 - 252

Mail: salcewics@smart-pr.de



Das Örtliche Service- und Marketing GmbH

Daniel Wurl

Bamlerstr. 1a

45141 Essen

Tel.: (0201) 43 948 - 30

Fax: (0201) 43 948 - 14

Mail: d.wurl@dasoertliche-marketing.de

Original-Content von: Das Örtliche für Unternehmen, übermittelt durch news aktuell