Joyn

Mehr Reichweite, mehr Watchtime: Joyn feiert mit doppeltem Wachstum das beste zweite Quartal seit seinem Bestehen

München (ots)

Zweifaches Wachstum im zweiten Quartal: Joyn legt im zweiten Quartal 2026 bei der Nettoreichweite um 7,3 Prozent zu und erreicht über 22 Millionen Zuschauer:innen. Auch bei der Watchtime feiert Joyn das stärkste zweite Quartal seiner Geschichte und wächst - dank live und on Demand - insgesamt um starke 25 Prozent.*

Besonders gestrahlt haben von April bis Juni 2026 der ProSieben-Hit "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum", das Joyn Original "Match my Ex", der Creator-Dauerbrenner "THE RACE", die SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis" und das US-Serien-Franchise "Navy CIS".

*Alle Wachstumswerte im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Basis: Marktstandard Bewegtbild

AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Erstellt: 08.07.2026; Joyn: internal Data. (06.07.2026)

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