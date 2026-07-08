Mehr Reichweite, mehr Watchtime: Joyn feiert mit doppeltem Wachstum das beste zweite Quartal seit seinem Bestehen
München (ots)
Zweifaches Wachstum im zweiten Quartal: Joyn legt im zweiten Quartal 2026 bei der Nettoreichweite um 7,3 Prozent zu und erreicht über 22 Millionen Zuschauer:innen. Auch bei der Watchtime feiert Joyn das stärkste zweite Quartal seiner Geschichte und wächst - dank live und on Demand - insgesamt um starke 25 Prozent.*
Besonders gestrahlt haben von April bis Juni 2026 der ProSieben-Hit "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum", das Joyn Original "Match my Ex", der Creator-Dauerbrenner "THE RACE", die SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis" und das US-Serien-Franchise "Navy CIS".
*Alle Wachstumswerte im Vergleich zum Vorjahresquartal.
Basis: Marktstandard Bewegtbild
AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Erstellt: 08.07.2026; Joyn: internal Data. (06.07.2026)
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