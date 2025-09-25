MagentaSport

Europas bester Basketball: MagentaSport startet mit "Roadtrip Athen" und den Gastspielen des FC Bayern Basketball und der NINERS Chemnitz in die neue Saison der EuroLeague und des BKT EuroCup

Mit Europameister-Euphorie in die neue europäische Basketball-Saison: Nur MagentaSport präsentiert ab 30. September Europas besten Basketball live - mit allen Spielen der EuroLeague und des BKT EuroCup. Besonderes Highlight zum Auftakt: MagentaSport nimmt die Fans mit auf einen "Roadtrip Athen" zu den Auswärtsspielen des FC Bayern Basketball bei Panathinaikos am 30. September (live ab 20.00 Uhr) und der EuroCup-Premiere der NINERS Chemnitz am 1. Oktober (live ab 18.15 Uhr) bei Panionios - und das kostenlos, auch bei MagentaTV unter www.magenta.tv. Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Per Günther begleiten beide Partien der deutschen Klubs live vor Ort - und transportieren mit maximaler Nähe auch Reiseeindrücke, Stimmung und die legendäre, ekstatische Basketball-Fankultur in Griechenlands Hauptstadt, auch über die Social-Kanäle inklusive YouTube-Vlog.

EuroLeague erstmals mit 20 Teams: FC Bayern Basketball will mit fünf deutschen Europameistern in die Playoffs - Traumziel Final Four in Athen

In der EuroLeague liegt der volle Fokus aus deutscher Sicht auf dem FC Bayern Basketball. Der deutsche Meister nimmt so viel "Europhorie" mit in die Saison wie kein anderes Team - schließlich spielen im Team von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert mit Andreas Obst, Justus Hollatz, Johannes Voigtmann, Oscar da Silva und Leon Kratzer gleich fünf Europameister! Nachdem für die Münchner in der vergangenen Saison im Play-In Endstation war, hat der FCBB in dieser Saison die Playoffs fest im Visier. Neu in dieser Spielzeit: Die Euroleague wird auf 20 Klubs aufgestockt - mit dabei sind neben Valencia Basket auch erstmals Hapoel Tel Aviv und Dubai Basket. Alle haben ein großes Ziel: das EuroLeague Final Four 2026 vom 22. bis 24. Mai in Athen - die Saison bei MagentaSport endet also mit einem erneuten "Roadtrip Athen". Die deutschen Basketballfans können sich in der neuen EuroLeague-Saison bei MagentaSport auf mehr Teams, mehr Spiele inklusive dem kostenlosen MagentaSport Topspiel der Woche und mehr Live-Action denn je in Europas Basketball-Königsklasse freuen. Darüber hinaus wird es die Konferenz an ausgewählten Highlight-Spieltagen geben inklusive Live-Schalten zum EuroCup. Dazu heiße Derbys vor frenetischem Publikum und jede Menge internationaler Stars, von denen viele auch gerade bei der EuroBasket 2025 begeisterten!

Größerer Fokus auf BKT EuroCup - mit Ulm, Hamburg und "Newcomer" Chemnitz drei deutsche Klubs am Start: Bundesliga-Trio will auch international für Furore sorgen

Zu einer spannenden und ereignisreichen Basketball-Saison bei MagentaSport gehört neben der EuroLeague auch der BKT EuroCup, in dem ebenfalls 20 Teams an den Start gehen. Mit Deutschlands Vizemeister ratiopharm ulm, den Veolia Towers Hamburg und den NINERS Chemnitz, die ihre Premiere in diesem Europapokalwettbewerb feiern, treten drei Bundesligaklubs im EuroCup an - mit dem Ziel, auch auf internationalem Parkett Erfolgsgeschichte zu schreiben. MagentaSport wird in dieser Spielzeit einen noch größeren Fokus auf den EuroCup legen und besonders an den deutschen Mannschaften ganz nah dran sein.

Europas bester Basketball mit Deutschlands bestem Basketball-On-Air-Team

Für alle Basketballfans begleitet die im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Basketball-Redaktion von MagentaSport die neue Europapokal-Saison - darunter die Kommentatoren Benni Zander, Michael Körner, Sebastian Ulrich und Lukas Schönmüller sowie die Experten Per Günther und Alex Vogel. Zudem werden verschiedene Gast-Experten die Konferenz an ausgewählten Spieltagen begleiten.

"Abteilung Basketball" wird zu "Abteilung Europameister": Podcast stimmt alle deutschen Basketballfans auf die neue Saison ein

Noch mehr Vorfreude auf die neue Basketball-Saison nach dem EM-Hype - bitte schön! Am Donnerstag, 25. September, und dann immer mittwochs startet auch der Podcast "Abteilung Basketball" in die neue Spielzeit - aus gegebenem Anlass unter dem neuen Titel "Abteilung Europameister". Gemeinsam mit Experte Per Günther informieren und unterhalten die Hosts Basti Ulrich und Benni Zander im Wechsel ihr Publikum mit allen relevanten Basketballthemen - und bieten dabei hervorragend abgestimmtes Infotainment und gerne auch mal komplette Anarchie. Immer maximal authentisch und meinungsstark - garniert mit persönlichen Erfahrungen und Eindrücken von den aktuellen Basketball-Schauplätzen.

Hier in den Podcast "Abteilung Basketball" aka "Abteilung Europameister" reinhören: www.magentasport.de/basketball/abteilung-basketball .

Und wer immer noch nicht genug hat von der aus deutscher Sicht goldenen EuroBasket 2025 und die Heldenreise des DBB-Teams zum Welt- und nun auch Europameister noch einmal hautnah erleben möchte:Die Doku "Schwarz. Rot. GOLD! Der Film zum Basketball EM-Titel!" gibt es seit 21. September kostenlos abrufbar bei MagentaSport (Schwarz. Rot. GOLD! Der Film zum Basketball EM-Titel! | Magazin | MAGENTA SPORT) und MagentaTV unter www.magenta.tv.

Europas bester Basketball nur live bei MagentaSport

EuroLeague, 1. Spieltag

Dienstag, 30. September

ab 17.45 Uhr: BC Dubai - Partizan Mozzart Bet Belgrad, Hapoel IBI Tel Aviv - FC Barcelona

ab 19.30 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Maccabi Rapyd Tel Aviv

ab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - EA7 Emporio Armani Mailand

ab 20.00 Uhr: Panathinaikos AKTOR Athen - FC Bayern München

ab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - Olympiakos Piräus

ab 20.30 Uhr: Virtus Segafredo Bologna - Real Madrid

Mittwoch, 01. Oktober

ab 19.15 Uhr: AS Monaco - Zalgiris Kaunas

ab 19.30 Uhr: Fenerbahce Beko Istanbul - Paris Basketball

ab 19.45 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Valencia Basket

BKT EuroCup, 1. Spieltag

Dienstag, 30. September

ab 17.50 Uhr: Türk Telekom Ankara - ratiopharm ulm

ab 18.50 Uhr: Slask Wroclaw - Neptunas Klaipeda

ab 19.15 Uhr: Veolia Towers Hamburg - Hapoel Bank Yahav Jerusalem

ab 19.50 Uhr: Umana Reyer Venice - Aris Midea Thessaloniki

Mittwoch, 01. Oktober

ab 17.50 Uhr: Lietkabelis Panevezys - Besiktas GAIN Istanbul, U-BT Cluj-Napoca - Bahcesehir College Istanbul

ab 18.10 Uhr: Cedevita Olimpija Ljubljana - BAXI Manresa

ab 18.15 Uhr: Panionios Athen - NINERS Chemnitz

ab 19.50 Uhr: Dolomiti Energia Trento - Cosea JL Bourg-en-Bresse

Donnerstag, 02. Oktober

ab 20.20 Uhr: London Lions - Buducnost VOLI Podgorica

