Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 16.03.2026 bis 20.03.2026

WIESBADEN (ots) - - Hennenhaltung und Eierproduktion im Freiland und in ökologischer Haltung nehmen weiter zu, Bodenhaltung aber nach wie vor dominierende Haltungsform - Kleingruppen- und Käfighaltung geht stark zurück - Insgesamt 13,7 Milliarden Eier und damit 304 Eier je Legehenne im Jahr 2025 Im Jahr 2025 wurden in Deutschland rund 13,7 Milliarden Eier in Betrieben von Unternehmen mit mindestens 3 000 ...

mehr