Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 16.03.2026 bis 20.03.2026

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Dienstag, 17.03.2026

  • (Nr. N018) Neuer Krankenhausatlas: Zahl der Entbindungskliniken in Bund und Ländern sowie regionale Erreichbarkeit von (Fach)Kliniken, Jahre 1991 bis 2024
  • (Nr. 12) Zahl der Woche: Entwicklung von Mehrlingsgeburten, Jahre 1991 bis 2024

Mittwoch, 18.03.2026

  • (Nr. 088) Baugenehmigungen, Januar 2026
  • (Nr. 089) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Januar 2026
  • (Nr. 090) Auszubildende in der Pflege (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2024
  • (Nr. 091) Gewinnerteams des Europäischen Statistikwettbewerbs für Schülerinnen und Schüler 2026

Donnerstag, 19.03.2026

  • (Nr. 092) Anfängerzahl in Bildungsprogrammen zwischen Schule und Ausbildung (Integrierte Ausbildungsberichterstattung, vorläufige Ergebnisse), Jahr 2025

Freitag, 20.03.2026

  • (Nr. 093) Außenhandel (Detailergebnisse), Januar 2026
  • (Nr. 094) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 4. Quartal und Jahr 2025
  • (Nr. 095) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Februar 2026
  • (Nr. 096) Umsatz im Gastgewerbe, Januar 2025
  • (Nr. 097) Tarifbindung, Jahr 2025

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

