Statistisches Bundesamt

Eierproduktion 2025 leicht gestiegen

WIESBADEN (ots)

Hennenhaltung und Eierproduktion im Freiland und in ökologischer Haltung nehmen weiter zu, Bodenhaltung aber nach wie vor dominierende Haltungsform

Kleingruppen- und Käfighaltung geht stark zurück

Insgesamt 13,7 Milliarden Eier und damit 304 Eier je Legehenne im Jahr 2025

Im Jahr 2025 wurden in Deutschland rund 13,7 Milliarden Eier in Betrieben von Unternehmen mit mindestens 3 000 Hennenhaltungsplätzen produziert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ist die Eierproduktion damit zum Vorjahr leicht gestiegen (+0,5 % bzw. +64 Millionen Eier). Die Bodenhaltung war mit 57,6 % der erzeugten Eier die nach wie vor dominierende Haltungsform, wenngleich der Anteil im Vorjahresvergleich erneut leicht sank (2024: 58,0 %). Demgegenüber stieg der Anteil der Eier aus Freilandhaltung im Jahr 2025 weiter auf 24,7 % (2024: 23,6 %). Der Anteil der Eier aus ökologischer Erzeugung lag bei 14,6 % und stieg damit ebenfalls gegenüber dem Vorjahr (2024: 14,1 %). Der verbleibende Anteil von 3,1 % der Eierproduktion entfiel auf die Haltung in Kleingruppen und ausgestalteten Käfigen (2024: 4,3 %). Insgesamt wurden in den erfassten Betrieben im Jahresdurchschnitt 45,2 Millionen Legehennen gehalten. Damit legte eine Henne im Jahr 2025 durchschnittlich 304 Eier.

Eierproduktion im Freiland und in ökologischer Haltung steigt erneut

Der durchschnittliche Bestand an Legehennen in Freilandhaltung stieg erneut deutlich um 5,0 % oder 538 000 auf 11,2 Millionen Tiere. Die Eierproduktion in Freilandhaltung nahm um 5,2 % oder 167 Millionen auf 3,4 Milliarden Eier zu. Gut die Hälfte dieser Eier stammte aus Niedersachsen (45,0 %) und Mecklenburg-Vorpommern (10,7 %).

Die durchschnittliche Zahl der Legehennen in der ökologischen Erzeugung nahm im Jahr 2025 ebenfalls zu und zwar um 3,3 % oder 215 000 auf 6,7 Millionen Tiere. Damit einhergehend stieg die Zahl der Öko-Eier um 4,1 % oder 79 Millionen auf 2,0 Milliarden. Mehr als die Hälfte aller Öko-Eier wurde dabei in Niedersachsen (45,3 %) und Bayern (11,4 %) erzeugt.

Kaum Veränderung bei der Eierproduktion in Bodenhaltung, Kleingruppen- und Käfighaltung jedoch stark rückläufig

Die durchschnittliche Zahl der Legehennen in Bodenhaltung ging im Jahr 2025 um 0,9 % oder 226 000 leicht zurück auf 25,9 Millionen Tiere. Die Zahl der erzeugten Eier aus dieser Haltungsform veränderte sich hingegen kaum. 7,9 Milliarden Eier entfielen auf die Bodenhaltung, was einem leichten Rückgang von 0,2 % oder knapp 17 Millionen Eiern entspricht. Fast die Hälfte der Bodenhaltungseier stammte dabei aus Niedersachsen (34,7 %) und Nordrhein-Westfalen (12,8 %).

Wie in den Vorjahren sank auch 2025 sowohl die Zahl der Tiere in Kleingruppen und ausgestalteten Käfigen als auch die Zahl der in dieser Haltungsform produzierten Eier. Gegenüber 2024 reduzierte sich die durchschnittliche Zahl der Legehennen deutlich um 28,8 % oder 562 000 auf knapp 1,4 Millionen Tiere. Ähnlich stark ging die Zahl Eier zurück: um 28,0 % oder 164 Millionen auf 423 Millionen. Ursache für den starken Rückgang ist das Verbot dieser Haltungsform in Deutschland seit 2010, wobei bestehende Betriebe die Haltung in Kleingruppen und ausgestalteten Käfigen noch bis Ende 2025 weiterführen durften.

Weitere Informationen:

Zeitreihen über die Betriebe mit Legehennenhaltung sowie die Eierproduktion können über die Tabellen 41323-0001 (Ergebnisse für Deutschland) und 41323-0004 (Ergebnisse nach Bundesländern) sowie weiteren Tabellen in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

Weitere Auskünfte: Tiere und tierische Erzeugung, Fischerei Telefon: +49 611 75 8660 www.destatis.de/kontakt

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell