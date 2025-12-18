Statistisches Bundesamt

Baugenehmigungen für Wohnungen im Oktober 2025: +6,8 % zum Vorjahresmonat

WIESBADEN (ots)

Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis Oktober 2025 zum Vorjahreszeitraum:

+14,0 % bei Wohngebäuden insgesamt

+16,6 % bei Einfamilienhäusern

-1,1 % bei Zweifamilienhäusern

+13,2 % bei Mehrfamilienhäusern

Im Oktober 2025 wurde in Deutschland der Bau von 19 900 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 6,8 % oder 1 300 Baugenehmigungen mehr als im Oktober 2024. Dabei stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau um 11,4 % oder 1 700 auf 16 800. Die Zahl genehmigter Wohnungen, die durch den Umbau bestehender Gebäude entstehen, sank im Oktober 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat um 12,5 % oder 400 auf 3 100.

Januar bis Oktober 2025: Aufwärtstrend bei Ein- und Mehrfamilienhäusern hält an

Im Zeitraum von Januar bis Oktober 2025 wurde in Deutschland der Bau von 195 400 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden genehmigt. Das waren 11,2 % oder 19 600 Wohnungen mehr als von Januar bis Oktober 2024.

In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis Oktober 2025 insgesamt 159 200 Wohnungen genehmigt, das waren 14,0 % oder 19 600 Neubauwohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei stieg die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 16,6 % (+5 300) auf 37 000. Bei den Zweifamilienhäusern sank die Zahl genehmigter Wohnungen um 1,1 % (-100) auf 10 600. In Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, genehmigten die Bauaufsichtsbehörden 104 100 Neubauwohnungen. Das war einen Anstieg um 13,2 % (+12 100) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der genehmigten Wohnungen in Wohnheimen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 43,0 % (+2 200) auf 7 400 Wohnungen.

In neuen Nichtwohngebäuden wurden von Januar bis Oktober 2025 insgesamt 3 300 Wohnungen (-15,2 %; -600) genehmigt. Hierunter fallen zum Beispiel Hausmeisterwohnungen in Schulgebäuden oder Wohnungen in Innenstadtlagen über Gewerbeflächen.

Als Umbaumaßnahme in bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden wurden von Januar bis Oktober 2025 insgesamt 33 000 Wohnungen genehmigt, das waren 2,1 % oder 700 Wohnungen mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.

Methodische Hinweise:

Die Angaben basieren auf den im November bei den Statistischen Ämtern der Länder vorliegenden Meldungen über erteilte Baugenehmigungen. Die Ergebnisse für den aktuellen Berichtsmonat enthalten dabei einerseits Nachmeldungen über bereits in der Zeit davor erteilte Baugenehmigungen, andererseits fließen nicht rechtzeitig eingegangene Meldungen erst in die Ergebnisse späterer Berichtsmonate ein. Über die Behandlung, den Umfang und die Entwicklung von Nachmeldungen informieren der Qualitätsbericht zur Statistik sowie der Artikel "Digitalisierungspotenzial in der Bautätigkeitsstatistik" in Ausgabe 3/2025 der Zeitschrift "WISTA - Wirtschaft und Statistik" des Statistischen Bundesamtes.

Weitere Informationen:

Detaillierte Ergebnisse und lange Zeitreihen zu den Baugenehmigungen sowie zum Bauüberhang sind über die Tabellen 31111 und 31131 in der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

