Raumfahrt sichert Österreichs Zukunft – keine Kürzungen im Innovationsmotor der Nation!

In einer Welt im Wandel ist eines sicher: Wer in die Raumfahrt investiert, investiert in Sicherheit, Souveränität und wirtschaftliches Wachstum. Die heimische Raumfahrtindustrie steht für technologische Spitzenleistung, hochqualifizierte Arbeitsplätze und nachhaltige Wertschöpfung. Jetzt ist der Moment, um zu stärken – nicht zu sparen.

„Österreichs Raumfahrtsektor ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Jeder investierte Euro generiert vier Euro an Exportumsatz und schafft die Industriearbeitsplätze der Zukunft mitten in Europa“, betont Dieter Grebner, Präsident der Austrian Space Industry Association (Austrospace). „Gerade in Zeiten geopolitischer Unsicherheit braucht unser Land robuste Kommunikations- und Dateninfrastrukturen, die nur durch nationale Technologien, eingebettet in das Europäische Netzwerk der ESA, gewährleistet werden können.“

Österreich zählt rund 150 Raumfahrtakteure mit einem Jahresumsatz von 250 Millionen Euro – 75 Prozent davon fließen direkt in Forschung und Entwicklung. Damit zählt der Sektor zu den innovationsstärksten Industriezweigen des Landes. Weltweit setzen Nationen auf die strategische Bedeutung der Raumfahrt – ob USA, China oder unsere europäischen Nachbarn wie Frankreich, Belgien und die Schweiz. Österreich darf hier nicht den Anschluss verlieren.

Austrospace fordert daher, die geplante österreichische Beteiligung in Höhe von 500 Millionen Euro für die ESA-Ministerratskonferenz 2025 zu sichern. Dieser Beitrag entspricht rund 2 Prozent der ESA-Gesamtzeichnung und ist Voraussetzung dafür, dass heimische Unternehmen an internationalen Großprojekten und der Sicherung des Friedens in Europa mitwirken können.

„Wenn wir heute kürzen, schneiden wir morgen unsere Zukunft ab“, warnt Grebner. „Raumfahrt ist nicht nur Technologie. Sie ist ein Fundament für Klimaschutz, Sicherheit und wirtschaftliche Resilienz. Wer an der Raumfahrt spart, spart an der Wettbewerbsfähigkeit und am Wohlstand Österreichs.

