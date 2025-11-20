PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

nd.DerTag / nd.DieWoche

Kommentar von "nd.DieWoche" über Donald Trumps neuen Ukraine-Friedensplan

Berlin (ots)

Donald Trump hat Wolodymyr Selenskyj kalt erwischt. Während der ukrainische Präsident auf seiner Europatour von den Problemen in seinem Land ablenken will, überrumpelt ihn der US-Staatschef mit einem neuen Vorschlag, um den Krieg in der Ukraine nach bald vier Jahren zu beenden. Und der hat es in sich: Weniger Land, weniger Armee, dafür Sicherheitsgarantien aus Washington und das Versprechen aus Moskau, nicht wieder anzugreifen.

Ein guter Friedensplan ist das nicht. Schon gar kein "gerechter", wie ihn Selenskyj und seine europäischen Unterstützer stets fordern. Von einer englischen Übersetzung russischer Forderungen und einer "Kapitulation" ist die Rede. Die Ablehnung des Trump-Plans gleicht schon einem Ritual, auch weil man in Brüssel beleidigt ist, nicht gefragt worden zu sein.

Tatsächlich ist der aktuelle Friedensvorschlag aus ukrainischer Sicht schlechter als die bisherigen. Doch der Druck auf Selenskyj wächst. Denn klar ist: Der nächste Vorschlag aus Washington wird noch schlechter werden, und die Ukraine wird sich noch weniger dagegen wehren können. Die "Position der Stärke", von der aus Kiew Verhandlungen aufnehmen will, hat die Ukraine bereits im Sommer 2023 verloren. Heute droht die Front im Osten zusammenzubrechen, und das Land wird vom massiven Korruptionsskandal im Selenskyj-Umfeld erschüttert. Raum für Forderungen bleibt da nicht. Zumal einzig Trump Selenskyj im Skandal retten kann.

Vor seiner Wahl zum Präsidenten sagte Selenskyj, er wäre bereit, sich mit dem Teufel zu einigen, wenn dies Leben rettet. Gut möglich, dass die Zeit dafür nun gekommen ist.

Pressekontakt:

nd.DerTag / nd.DieWoche
Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von nd.DerTag / nd.DieWoche mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Weitere Storys: nd.DerTag / nd.DieWoche
Alle Storys Alle
  • 19.11.2025 – 17:32

    Kommentar von "nd.DerTag" zu Donald Trump und der Veröffentlichung der Epstein-Files

    Berlin (ots) - Keine Frage: Die eindeutigen Abstimmungen im US-Kongress zur Veröffentlichung aller Justizakten rund um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bedeuten die erste große Niederlage für US-Präsidenten Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit. Erst vor wenigen Tagen hatte er eingesehen, dass ihm auch ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 17:31

    Kommentar von "nd.DerTag" zu deutschen Waffenlieferungen an Israel

    Berlin (ots) - Deutsches Tötungsmaterial soll wieder israelische Waffen- und Munitionsdepots auffüllen. Alles wieder auf normal, als wäre nichts gewesen. Nur ein Genozid, den die deutsche Bundesregierung bis heute nicht als solchen anzuerkennen bereit ist und schon das Wort scheut wie FDP-Politiker ein Tempolimit auf Autobahnen. Die Staatsräson lässt grüßen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren