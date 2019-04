Intimissimi

Lena Gercke für INTIMISSIMI - REINE SEIDE: Lena Gercke ist deutsches Kampagnengesicht der Seiden-Kollektion

Düsseldorf (ots)

Edel, geschmeidig und hochwertig - Seide steht im Frühjahr/Sommer 2019 ganz klar im Fokus von Lingerie-Label INTIMISSIMI. Wer könnte die Eleganz und Leichtigkeit dieses zarten Materials besser verkörpern als das Deutsche Topmodel Lena Gercke? Bereits im zweiten Jahr ist Model und Moderatorin Gercke das Testimonial für die Basic-Linie der Lingerie-Marke und macht neben dem internationalen Kampagnen-Gesicht Irina Shayk eine atemberaubende Figur.

Die Seidenkollektion steht in dieser Saison ganz unter dem Einfluss von frühlingshaften Farben und modernen Schnitten. Das hochwertige Seidenset aus Top und Shorts - ein absoluter INTIMISSIMI Klassiker - kommt nun in aktuellen Trendtönen daher und wird so zum absoluten Must-Have!

Außerdem wurde die Produktpalette um einige Highlights erweitert, die ab sofort Bestandteil der INTIMISSIMI NOS-Kollektion sind. Angelehnt sind diese Must-Haves an den aktuellen Leisurewear-Trend. Puristisch und raffiniert zugleich, können sie nicht nur zu Hause, sondern auch draußen getragen werden. Neben den Sets sowie den edlen Pyjamas sind die Key Pieces der Seiden-Kollektion das luftige Shirt und die Easywear Hose, die den sportlich-eleganten Look perfektionieren. Die schwarze Kapuzenjacke kann wunderbar mit langen Tanktops kombiniert werden. Das Obermaterial jedes Stücks ist dabei selbstverständlich zu 100% aus Seide gefertigt.

