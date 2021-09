TransCare Service GmbH

Diese Dusch- und Badehilfen erleichtern die Körperpflege für Pflegebedürftige

Neuwied (ots)

Körperpflege und Hygiene sind ein sensibles Thema und gehören zu den alltäglichen Ritualen im Badezimmer. Aber gerade im Alter ist die Bewegungsfreiheit häufig eingeschränkt und selbst die einfachsten Handgriffe gelingen nur mit Anstrengung. Um nicht immer auf andere Personen angewiesen sein zu müssen, die eigene Intimsphäre zu schützen und so lang wie möglich ohne fremde Hilfe mobil zu bleiben, können Dusch- und Badehilfen bei der täglichen Waschroutine Unterstützung leisten.

Bad- und Duschhilfen für das Badezimmer - worauf ist zu achten?

Für die Einrichtung eines altersgerechten Bades sind nicht nur rutschfeste Badematten bzw. Wannensticker oder schwellenlose Übergänge an der Tür und in den Duschbereich entscheidend. Bereits mit kleinen und größeren Hilfsmitteln besteht die Möglichkeit, älteren Menschen mehr Sicherheit und Komfort im eigenen Badezimmer zu bieten. Zu den gängigen Bad- und Duschhilfen zählen weiterführende Elemente wie Halte- und Stützgriffe an Toilette, Waschbecken, Dusche und Badewanne. Sie erleichtern das Aufstehen bzw. Ein- und Aussteigen und sollten mindestens eine Last von 100 Kilogrammen aushalten können. Sie bestehen in der Regel aus Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff und sind so anzubringen, dass die gewohnten Bewegungsabläufe auch weiterhin ohne Einschränkungen stattfinden können. Ein Duschstuhl oder Duschhocker ist eine weitere praktische und vor allem flexible Lösung, um das Duschen oder Waschen am Waschbecken zu erleichtern. Es gibt Modelle, die sich leicht zusammenklappen und verstauen lassen und so besonders platzsparend in kleinen Badezimmern sind. Wichtig ist jedoch, dass die Sitzhilfe rutschfest ist und eine wasserabweisende Oberfläche hat. Alternativ dazu bietet sich ein fest montierter Duschklappsitz in der Dusche an, der mit einer Rückenlehne versehen ist und mindestens eine Sitztiefe von 45 Zentimeter bzw. eine Sitzhöhe von 46 bis 48 Zentimeter hat.

Toilettennutzung erleichtern und Intimsphäre schützen

Um das Hinsetzen und Aufstehen bei der Toilettennutzung zu erleichtern, eignet sich eine Toilettensitzerhöhung. Denn in der Regel ist die Höhe des Toilettensitzes für Menschen mit Bewegungseinschränkungen zu niedrig. Die WC-Aufsätze werden statt der üblichen WC-Brille montiert und sind sowohl mit als auch ohne Armlehnen erhältlich. Eine Alternative sind unauffällige Toilettenstuhle, die es je nach Bedarf auch als fahrbare Variante gibt, sodass sie zum Beispiel für die Dusche geeignet sind. Der Stuhl sollte nicht nur qualitativ hochwertig verarbeitet sein, sondern bei einer fahrbaren Variante ebenso feststellbar sein und möglichst nicht leicht kippen. Toilettenstühle sind vor allem für vorübergehende Mobilitätseinschränkungen geeignet - oder, wenn der Weg zum Bad aufgrund der eingeschränkten Beweglichkeit schwerfällt.

Ein Vollbad zum Wohlfühlen dank Badewannensitz und -lifter

Für das Duschen und Baden in der Badewanne gibt es eine Vielzahl von Einstiegs- und Sitzhilfen. Ein Badewannenbrett erleichtert das Duschen in der Wanne und wird einfach auf den Badewannenrand aufgelegt. So ist es nicht notwendig, sich auf den Wannenboden zu setzen. Halte- und Stützgriffe, die am Brett befestigt sind, erleichtern den Ein- und Ausstieg. Damit das Badewannenbrett nicht verrutscht und genügend Sicherheit gewährleistet, ist bei der Anschaffung unbedingt darauf zu achten, dass es an die Breite der Badewanne angepasst ist und sicher aufliegt. Eine Alternative ist ein Badewannensitz, der mit einer Dreh- und Übersetzungshilfe ausgestattet werden kann oder selbst bereits drehbar ist, um den Ein- und Ausstieg aus der Wanne zu erleichtern. Optional ist der Sitz mit einer Rückenlehne ausgestattet, die eine stabile und bequeme Sitzposition gewährleistet. Im Unterschied dazu sind Badewannenlifter per Knopfdruck elektrisch bedienbar und ermöglichen das Absenken und Heben des Sitzes. So besteht die Möglichkeit, auch mit Mobilitätseinschränkung ein Vollbad zu genießen. Badewannenlifte werden in der Regel am Wannenboden montiert und sind bis zu 140 Kilogramm ausgelegt. Wichtig ist, dass der Sitz in der höchsten Position möglichst exakt mit dem Rand der Badewanne übereinstimmt, um das Ein- und Aussteigen ohne Hürden zu gewährleisten.

Passende Lösungen für individuelle Ansprüche im Badezimmer

Menschen, die im Alter ihre Mobilität im Badezimmer erhalten möchten, können auf eine Vielzahl von Bad- und Duschhilfen zurückgreifen. Transcare unterstützt sie dabei, die passende Lösung zu finden und bietet eine breite Auswahl an praktischen Hilfsmitteln für die Pflege im Bad. Dazu gehören unter anderem Halte- und Stützgriffe, Dreh- und Übersetzungshilfen, Badewannensitze, Toilettensitzerhöhungen sowie Duschhocker oder Duschklappsitze. Die Alltagshilfen im Badezimmer sorgen dafür, dass auch bei eingeschränkter Bewegungsfreiheit das Baden und Duschen, aber ebenso das Wohlfühlen und Entspannen, möglichst lange selbständig und selbstbestimmt möglich sind.

