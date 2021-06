Heiko Saxo Management

Saxo Bank of Art haut' richtig rein! "Muhammad Ali King of the World"

Power Painting Collection! Größte digitale Kunstausstellung von weltweit gesammelten Werken eines deutschen Künstlers! /

Berlin, Zürich, Wien, London, Helsinki, New York (ots)

Visionär, Concept Creator und Erfinder aber auch Komponist und Kunstmaler Heiko Saxo widmet sich nicht nur dem Motorsport sondern auch dem Profiboxsport.

Die Kunst zieht in die Arena. "Meine Aktien sind die Kunst, mein Investment ist mein Engagement" so Saxo

5 Jahre nach dem Tod der Boxlegende Muhammad Ali präsentiert die Saxo Bank of Art umfangreiche Werke- eine Kollektion, die Heiko Saxo in 35 Jahren geschaffen hat. Neben seinen legendären Motorsport Performances kombiniert Saxo Kunst mit Profiboxsport.

In Farben, Formen, Tönen und Düften kreiert das Multitalent 10.000 Unikate, die millionenfach dupliziert wurden- Dr.h.c. Heiko Saxo in Aktion!

Kurz vor der Veröffentlichung steht das Buch "Heiko Saxo- Golden Hearts Never Die" mit Auszügen aus verschiedenen kreativen Epochen.

Das "Muhammad Ali King of the World" Power Painting, 2m x 2m, Acryl auf Leinwand, schuf Heiko Saxo zu Lebzeiten des Boxchamps. Kreiert in Helsinki und New York für das Cover der Goodwill Musik CD "America" zur Unterstützung von Parkinson Association.

Das Power Painting "Tony Viking Halme" malte Heiko Saxo für den finnischen Schwergewichtsmeister.

Heiko Saxo komponierte und produzierte daraufhin die Arena Hymne für Tony Halme's Siegeszug. Die Musik ertönte nicht nur in Arenen sondern auch auf "Langzeit" im Radio. Für "I am Ironman" erhielt Heiko Saxo Gold und Platin. Auch bei der Dance Version "Ironman Dance" wirkte Halme als Sänger persönlich mit. https://soundcloud.com/heiko-saxo/i-am-ironman

1997 war der Start für Saxo's "kunstvolle" Boxperiode, damals Künstlername "Heiko The Cry". In der Max Schmeling Halle ertönte die Einmarsch-Hymne "Hyos A Hyos" für Graciano Rocchigiani zum WM-Kampf gegen Dariusz Michalczewski. Sieger und Doppelweltmeister: "Rocky"!

Daraufhin entstand das Album "Victory" und für das Cover der Musik CD das Power Painting "Rocky". https://soundcloud.com/heiko-saxo/spain-a-hyos

Aktuell "boxt" sich Heiko Saxo durch hunderttausende Daten seiner Kreationen, um den über 300 Seiten Bildband abzuschließen. Natürlich mit Musik CD vom Komponisten Heiko Saxo.

