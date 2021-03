Konzept A

Auf schnelltest-apotheke.de ist Verlass: Der schnelle und sichere Weg zum Test ums Eck

Hausen (Bayern) (ots)

- schnelltest-apotheke.de: DAS Portal für Apotheker und Endverbraucher - Schnell und einfach: Terminvergabe, Dokumentation, Testübermittlung in einer datenschutzkonformen Lösung mit hohen Sicherheitsstandards - Professionelle Unterstützung sorgt für höchste Qualitätsstandards bei Infektionsschutz, Personalschulungen, Einrichtung der Testumgebung, Testungen - Ausreichend Kapazitäten an verlässlichen PoC-Antigen-Schnelltests garantiert - Ergebnis mit digitalem Zertifikat: ein Stück mehr Sicherheit und Normalität in Sicht

Der flächendeckende Zugang zu Corona-Tests wird angesichts steigender Infektionszahlen immer relevanter. Auch Apotheken dürfen seit dem 8. März die anerkannten PoC-Antigen-Schnelltests an Personen - ohne Krankheitssymptomen! - durchführen.

"Die Apotheken in Deutschland wollen ihren Beitrag leisten und die Bevölkerung möglichst sicher durch diese Pandemie und die nächsten entscheidenden Monate bringen", weiß Jens Psczolla, einer der Geschäftsführer der etablierten Apotheken-Beratungsfirma Konzept A. So können etwa durch Schnelltests in der Apotheke auch asymptomatisch Infizierte schneller entdeckt werden.

Doch die Umsetzung eines Schnelltest-Angebots bedeutet für viele Apotheken hohe Aufwände.

Vertrauen und Sicherheit sind das A und O

Um es Apotheken zu ermöglichen, dass deren Teststationen möglichst schnell und mit wenig Aufwand zum Einsatz kommen können, greift Konzept A mit der Lösung schnelltest-apotheke.de unter die Arme: Das damit verbundene Gesamtpaket umfasst Test- und Terminabwicklung, Beratung bei Infektionsschutz, Einrichtung von Teststationen, Organisation professioneller Schulungen des Personals. Auf hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards wird im gesamten Prozess geachtet, das gilt auch für die digitalen Abläufe über das datenschutzkonforme Partner-Tool Covisa, der Applikation u.a. für Terminabwicklung und Zertifikatsausstellung.

"Unser Ansatz ist es, den Apotheken den Rücken für ihre eigentliche Arbeit frei zu halten und allen Beteiligten reibungslose, verlässliche und sichere Abläufe zu garantieren", ergänzt Ralf König, selbst Apotheker und Mit-Initiator von schnelltest-apotheke.de.

Großes Interesse an Portal

Das Portal ist seit rund einer Woche online. Sebastian Pickel, ebenfalls Geschäftsführer bei Konzept A: "Es beteiligen sich bereits über 150 Apotheken und es werden jeden Tag mehr, die sich professionelle Unterstützung holen." Auch das Interesse bei den Bürger:innen ist groß, was die täglich zunehmenden Anfragen auch in den teilnehmenden Apotheken zeigen. Die meisten Apotheken richten derzeit ihre Teststationen ein, die Infrastruktur ist im Aufbau. Die Terminbuchung auf schnelltest-apotheke.de ist inzwischen nahezu bundesweit verfügbar.

So funktioniert's: Vorteile der Schnelltests in der Apotheke

- kostenlos, schnell und einfach Apotheke auf schnelltest-apotheke.de (über PC oder mobil) finden und i.d. Regel direkt Online Termin buchen - i.d. Regel kurze Weg zur nächsten Apotheke, vertraute Umgebung - anerkannter PoC-Antigen-Schnelltests durch professionell geschultes Personal. - schnelles, zuverlässiges und valides Testresultat, online übermitteltes Zertifikat kurz nach Testung - nach sehr hohen Sicherheitsstandards verschlüsselt und datenschutzkonform. - ein Countdown zeigt an, wie lange das Ergebnis nach aktuellen Vorgaben gültig ist

Ein Stück Normalität in Aussicht

In einigen Bundesländern wie Berlin garantiert ein negatives Testergebnis wieder ein Stück neue Normalität, etwa Zugang zu bestimmten Dienstleistungsunternehmen wie Friseurgeschäften. Auch hierfür kann schnelltest-apotheke.de dank digitalem Zertifikat die Lösung sein.

Über Konzept A

Die Unternehmensberatung "Konzept-A - Konzepte für Apotheken GmbH" ist seit vielen Jahren erfolgreich auf dem Apothekenmarkt tätig. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2000 von Horst Pickel und Jens Psczolla. Dabei konnten sie auf ihre langjährige Erfahrung im pharmazeutischen Großhandel aufbauen und Konzept-A zu dem machen, was es heute ist. Seit Januar 2021 leitet Sebastian Pickel gemeinsam mit Gründer Jens Psczolla das Unternehmen.

Original-Content von: Konzept A, übermittelt durch news aktuell