Zum internationalen Kindertag braucht jeder sein Spielzeug

Endlich Sonne - Porsche geht auf Tour

911, 930 und 356 fahren in den Urlaub

Stuttgart, Sylt, Sanremo, Nizza (ots)

Nach Sylt, an die Riviera oder Cote d'Azur. Porsche Fahrer lieben die Freiheit, auch oben ohne. Vollgas und bloß nicht vergessen: no limits, aber immer schön brav - so der REISEFÜHRER.

Heiko Saxo sieht das Leben auf den Autobahnen bald wieder "auf der richtigen Spur". Reisen macht Spaß. Reisen ist schön, erhält die Gesundheit - in Höchstform mit dem Verbrennungsmotor!

Aber nicht die Kinder vergessen- wenn ihr Porsche zu laufen beginnt: Heute zeigt sich Familie Porsche von ihrer kunstvollen Seite.

Am Strand bekennt Porsche Farbe. Souverän zeigt sich der 6 und 4 Zylinder in bunten Boxer-Shorts. Hier präsentieren sich die aktuellen Stars und Sternchen mit Pferd und Hirschgeweih.

Bei 30 Grad verstummen selbst die Motoren, wenn die Heiko Saxo Porsche Kollektion dem Betrachter den Atem raubt.

Heiko Saxo zersägt 911, 930 Turbo und 356 Porsche Karossen, die nun vom Autovisionär und Autokünstler neu inszeniert wurden. Nach dem Zertrennen und Schweißen hat Heiko Saxo die Porsche Skulpturen handbemalt um die Dynamik der Bewegung weiter hervorzuheben.

Neben Kotflügel, Hauben, Spoiler oder Chassis verarbeitete Heiko Saxo auch Motoren, Lampen und Porsche Auspuffanlagen, Nockenwellen, Zylinderköpfe, Radkappen, Tachos und Drehzahlmesser von den geliebten Sportwagen aus Zuffenhausen.

Die außergewöhnlichen Kreationen wirken als ob Porsche zu "lächelnden Robotern" und anderen "freundlichen Aliens" umgebaut wurden. Aber doch mit bekannten Konturen, die erst auf den 2. Blick als Sportwagen Elemente entdeckt werden.

Für Motorsport-Enthusiasten, die täglich ihren Porsche in voller Pracht bewundern möchten, präsentiert Heiko Saxo nun die kunstvolle Alternative für Showroom, Museum und den Vorgarten- Steuer- und Benzinfrei. Eine echte Kapitalanlage!

Die Verkaufspreise der Porsche-Skulpturen bewegen sich zwischen einem fahrbereiten 914 und Porsche Carrera.

