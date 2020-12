FILMFREUNDE ist eine Marke der effektreich GmbH

Imagefilm Hamburg: Wie Filme die Außendarstellung von Unternehmen verbessern

HamburgHamburg (ots)

Imagefilme sind nur etwas für große Unternehmen? Das war einmal! Heute setzen auch kleine und mittlere Unternehmen auf die Kraft bewegter Bilder, um ihre Werte und Ziele lebendig werden zu lassen. Längst hat sich herumgesprochen, dass überzeugende Ergebnisse auch mit moderaten Budgets zu erreichen sind. Mit YouTube und Social Media stehen zudem mächtige Werkzeuge für zielgruppengenaues Targeting bereit. Bevor jedoch die erste Klappe fallen kann, müssen sich Kommunikationsverantwortliche mit einer Reihe praktischer Fragen auseinandersetzen: Welche Vorteile bietet mir ein Imagefilm? Und wer ist der richtige Partner für die Umsetzung?

Zunächst zur Begriffsbestimmung: Ein Imagefilm soll das Bild eines Unternehmens - oder das eines Verbandes oder einer Partei - positiv aufladen, sowohl intern als auch in der Öffentlichkeit. Schließlich besteht oft genug ein Missverhältnis zwischen Fremdzuschreibung und Selbstbild. Unternehmen gelten beispielsweise als verstaubt, unattraktiv oder achtlos - allen Innovationsoffensiven, Arbeitgeberleistungen und Nachhaltigkeitsinitiativen zum Trotz. Dabei geht es beim Imagefilm weniger um einzelne Produkte oder Dienstleistungen als um das Unternehmen als Ganzes. Er erweckt Geschichte ebenso zum Leben wie die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft. Und das in nur wenigen Minuten Laufzeit!

Eine professionelle Filmproduktion wie Filmfreunde aus Hamburg begegnet dieser Aufgabenstellung mit handwerklichem Geschick, Kreativität und einem gesunden Maß an Neugier. "Wir müssen zunächst verstehen, wie sich unsere Kunden selbst sehen und welche Themen sie bewegen", erzählt Filmfreunde-Geschäftsführer Thomas Voigt, der seit über 15 Jahren im Filmgeschäft arbeitet. "Nur dann können wir unseren Anspruch Nummer eins einlösen: authentische Geschichten zu erzählen!". Am Beginn eines Imagefilm-Projekts steht daher immer der intensive Austausch zwischen Filmproduktion und Auftraggeber.

Insbesondere ist zu klären, an wen sich der Film richtet, was seine zentrale Botschaft ist und welche Kanäle für die Ausspielung in Frage kommen. Auf Basis der herausgearbeiteten Insights entwickelt Filmfreunde in der Folge ein tragfähiges Konzept - sowie ein Storytelling, das berührt. Schließlich kommt es beim Imagefilm vor allem auf die Gefühlsebene an: Nur wenn Kunden, Businesspartner und Bewerber tief in die Geschichte eintauchen, sich ganz dem audiovisuellen Erlebnis hingeben, wird sich ein Gefühl verfestigen, das sich auf das Unternehmen überträgt.

Gerade in Sachen Emotionalisierung kommt wohl kein anderes Marketinginstrument an den Imagefilm heran. Dabei darf durchaus mit dickem Pinselstrich gearbeitet werden: "Die Dramaturgie eines Imagefilms zeichnet sich durch opulente Bildwelten und charakterstarkes Sounddesign aus" sagt Kameramann und Cutter Frank Becker, der Filmfreunde 2009 gegründet hat. "Ich habe früher als Videokünstler gearbeitet, live in Musikclubs. Von dieser Erfahrung profitiere ich bis heute, denn auch beim Imagefilm geht es um das gezielte Erzeugen von Stimmungen."

Inhalt und Form eines Imagefilms richten sich nach den Kommunikationszielen und Präferenzen der betreuten Unternehmen. Und nach dem verfügbaren Budget: Einfache Imagefilme lassen sich ab einer Größenordnung von 3.500 Euro realisieren. Aufwendigere Produktionen mit Spielszenen, unterschiedlichen Locations und Extras wie Drohneneinsatz und Musikkomposition sind entsprechend höher bepreist. Was es bei der Kosten-Nutzen-Rechnung jedoch zu berücksichtigen gilt, ist die relative Zeitlosigkeit: Während Filme mit Produktbezug rasch an Aktualität einbüßen, können Imagefilme deutlich länger eingesetzt werden.

Filmfreunde bietet Produktion, Regie, Kamera und Post-Production aus einer Hand. Kunden können zudem auf die Leistungen von Digitalnatives zurückgreifen, einer Online-Marketing-Unit, die ebenso wie Filmfreunde Teil der Effektreich Group ist. So lässt sich die Produktion und Vermarktung eines Imagefilms von Anfang an als Einheit planen. Strategisch bietet es sich etwa an, für unterschiedliche Kanäle und deren Nutzergruppen maßgeschneiderte Film-Varianten zu erstellen. Wer eine Filmproduktion von Beginn an kanalübergreifend plant, kann auch mit moderatem Budget große Aufmerksamkeit erzielen.

Filmfreunde hat seine Heimat in Hamburg, arbeitet aber in ganz Deutschland, Europa und weltweit. PR-Manager sind herzlich zu einer unverbindlichen und kostenlosen Beratung zum Thema Imagefilm eingeladen - per Telefon, Videokonferenz oder gerne auch persönlich im Effektreich-Büroloft in Altona.

Hier zu: Filmfreunde Filmproduktion Hamburg

Pressekontakt:

Filmfreunde Eine Marke der Effektreich GmbH

Holländische Reihe 31A

22767 Hamburg



Tel.: +49 (0)40 59361090

Email: klappe@filmfreunde.tv



Web: https://www.filmfreunde.tv

Original-Content von: FILMFREUNDE ist eine Marke der effektreich GmbH, übermittelt durch news aktuell